Rodada NBA: Lakers vencem no reencontro de Doncic com os Mavericks

Sete partidas movimentaram a rodada da NBA, liga norte-americana de basquete, nesta terça-feira. O destaque fica por conta da vitória do Los Angeles Lakers sobre o Dallas Mavericks, por 107 a 99, na Crypto.com Arena. O duelo marcou o reencontro de Luka Doncic com a franquia do Texas, após a troca.

O esloveno foi o nome do jogo, anotando um triplo-duplo, com 19 pontos, 15 rebotes e 12 assistências. LeBron James foi o cestinha dos Lakers e terminou com 27 pontos, 12 rebotes e três assistências. Pelo lado dos Mavericks, o destaque foi Kyrie Irving, que marcou 35 pontos, pegou sete rebotes e deu quatro assistências.

Yeah Lakers ?? pic.twitter.com/0jLVJGgHrl ? Los Angeles Lakers (@Lakers) February 26, 2025

Com a vitória, a oitava nos últimos dez jogos, a equipe de Los Angeles segue na 4ª posição da Conferência Oeste, com 35 vitórias e 21 derrotas. O Dallas cai para a 9ª colocação do Oeste, com 31 vitórias e 28 derrotas.

O Los Angeles Lakers volta à quadra na madrugada de quinta para sexta-feira, às 00h30 (de Brasília), quando recebe o Minnesota Timberwolves, novamente na Crypto.com Arena. O Dallas Mavericks encara o Charlotte Hornets nesta quinta-feira, às 22h30, no American Airlines Center.

Memphis Grizzlies x Phoenix Suns

Ainda na noite desta terça-feira, o Memphis Grizzlies venceu o Phoenix, na prorrogação, por 151 a 148, no FedExForum. Ja Morant foi decisivo e, com 01.4 segundo no relógio, anotou a cesta que empatou o jogo em 137 e 137 e mandou a partida para o tempo extra.

O armador terminou a partida com 29 pontos, quatro rebotes e oito assistências. Jaren Jackson Jr., 28 pontos, seis rebotes e uma assistência, e Desmond Bane, 25 pontos, três rebotes e nove assistências, também foram bem na vitória.

Pelo lado dos Suns, que teve cinco jogadores com mais de 20 pontos, Kevin Durant foi o cestinha, com 26 pontos, oito rebotes e sete assistências. Devin Booker ainda anotou um duplo-duplo, com 28 pontos e dez assistências, além de três rebotes. Bradley Beal (24), Bol Bol (23) e Grayson Allen (21) foram os outros atletas que passaram dos 20 tentos.

No place like Ho??e. Bounce Back Dub ? See y'all Friday ??: https://t.co/kWpvJ1py40 pic.twitter.com/gSI2aUyk3d ? Memphis Grizzlies (@memgrizz) February 26, 2025

Assim, os Grizzlies assumem a vice-liderança da Conferência Oeste, com 38 vitórias e 20 derrotas, mesmo recorde do 3º colocado Denver Nuggets. Por outro lado, os Suns, que perderam a oitava partida nos últimos dez jogos, seguem na 11ª posição, fora da zona do Play-in, com 27 vitórias e 31 derrotas.

O Memphis Grizzlies volta à quadra nesta sexta-feira, às 22 horas, quando recebe o New York Knicks, no FedExForum. O Phoenix Suns enfrenta o New Orleans Pelicans nesta quinta-feira, às 23 horas, no Footprint Center.

Confira outros resultados nesta terça-feira na NBA

Toronto Raptors 101 x 111 Boston Celtics

Golden State Warriors 128 x 92 Charlotte Hornets

Houston Rockets 100 x 97 Milwaukee Bucks

Orlando Magic 82 x 122 Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans 109 x 103 San Antonio Spurs