Ricardo Carcacinha analisa mudança para a Fighting Nerds: "Aprendendo muito"

Durante os últimos anos, Ricardo Ramos afiou suas habilidades na Califórnia (EUA), mais precisamente na 'Team Alpha Male'. Decidido a voltar a morar no Brasil, porém, o peso-pena (66 kg) precisou pesquisar novas possibilidades. De olho nas grandes instalações do cenário nacional, 'Carcacinha' achou sua nova casa: a Fighting Nerds. Eleita a 'Academia do Ano' em 2024, a equipe sediada em São Paulo acolheu o atleta de Campinas, que faz sua primeira luta representando os 'nerds' neste sábado (1º), no card do UFC Vegas 103.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Carcacinha revelou que já tinha uma relação amistosa com alguns dos maiores expoentes da equipe, como Caio Borralho e Mauricio Ruffy. Sendo assim, o processo de negociação feito com Pablo Sucupira transcorreu de forma bastante natural. Treinando também em Campinas, Ricardo Ramos utiliza, sobretudo, o material humano da Fighting Nerds para afiar sua preparação na reta final de camp. Neste sábado, o brasileiro colocará seus treinos à prova contra Jose 'Chepe' Mariscal.

"Faz pouco tempo (que fui para lá). Quando decidi ficar no Brasil, fiquei naquela de onde treinar. Tenho minha equipe em Campinas. Mas iria precisar desse suporte mais para o MMA, de fazer o camp com mais gente. Aí veio a Fighting Nerds, eu conversei com o Pablo (Sucupira). Já tinha feito alguns treinos com eles há muitos anos. Já conhecia o Ruffy e a galera de lá antes da Fighting Nerds se consolidar. Então foi fácil de trocar ideia nessa negociação de migrar para lá. Faz pouco tempo. Foi quando aceitei essa luta que estava na transição, aceitei a luta faz um mês e meio. Como já conhecia bastante gente dali, foi fácil. São amigos", destacou Ramos.

Parceria promete ser duradoura

Mesmo treinando junto a Fighting Nerds há menos de dois meses, de maneira oficial, Carcacinha garante que já consegue sentir indícios de evolução dentro do seu jogo. Já adaptado à metodologia implementada na nova equipe, o peso-pena brasileiro deu a entender que pretende estender essa parceria por bastante tempo. Nas redes sociais, inclusive, Ricardo já posa ao lado de seus novos companheiros de treino em clima amistoso (veja abaixo ou clique aqui).

"Estou fazendo bastante treino de wrestling e de trocação ali na Fighting Nerds. E fiz alguns sparrings ali também. Gosto muito da dinâmica deles de trabalho. São muito estudiosos, analisam muito os oponentes com um trabalho sólido. Estou aprendendo muito com eles. São nerds mesmo, estudam bastante. Estão me ajudando muito a evoluir. Sigo esse caminho com a Fighting Nerds, pretendo continuar e ficar lá na Fighting Nerds. E fazendo uns treinos cruzados com a minha equipe em Campinas. Moro em Campinas e não pretendo me mudar para São Paulo. Mas fica uma dinâmica fácil, porque em uma hora estou lá", projetou Carcacinha.

Mesmo representando a Fighting Nerds, Ricardo Ramos não terá vida fácil neste sábado. Afinal de contas, seu adversário ainda não sabe o que é perder no octógono do UFC. Jose Mariscal vem de sete vitórias consecutivas na carreira - quatro delas já dentro do Ultimate. Sendo assim, se quiser conquistar seu segundo triunfo em sequência na liga, Carcacinha terá que ser o primeiro rival a desbancar o americano nos últimos cinco anos.

