RFEF anula expulsão, e Antony está à disposição do Betis para enfrentar o Real Madrid

O atacante Antony, do Real Betis, poderá enfrentar o Real Madrid. Nesta quarta-feira, o Comitê de Disciplina da RFEF (Real Federação Espanhola de Futebol) anulou o cartão vermelho que o jogador recebeu na última rodada do Campeonato Espanhol.

A expulsão aconteceu nos acréscimos da partida contra o Getafe, vencida pelo Betis por 2 a 1, no último domingo. O jogador deu um carrinho por trás de Juan Iglesias e recebeu vermelho direto do árbitro Alberola Rojas.

??? La cara que se te queda cuando sabes que Antony jugará finalmente el #RealBetisRealMadrid. El Comité de Competición atiende las alegaciones del club... ¡y retira la tarjeta roja! pic.twitter.com/fXFfK8Z9Bm ? Real Betis Balompié ?? (@RealBetis) February 26, 2025

Após o jogo, o Betis formalizou um pedido à RFEF para retirar o cartão do brasileiro. O comitê aceitou as alegações impostas pelo clube e anulou a decisão apresentada pelo árbitro em campo.

Desta forma, Antony está à disposição do técnico Manuel Pellegrini para o duelo contra o Real Madrid, vice-líder do Campeonato Espanhol. As equipes se enfrentam neste sábado, no Benito Villamarín, em Sevilha, pela 26ª rodada. A bola rola a partir das 14h30 (de Brasília).

Contratado na última janela de transferências, Antony vem se destacando em seu início pelo Betis. Até o momento, o atacante de 25 anos anotou três gols e duas assistências em seis jogos e já virou titular do time espanhol.