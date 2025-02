Retorno relâmpago! Após vitória no UFC Seattle, Melk Costa marca nova luta para março

Desta vez não demorou muito para que Melquizael Costa agendasse seu próximo compromisso no octógono mais famoso do mundo. Poucos dias depois de vencer Andre Fili por finalização no UFC Seattle, no último sábado (22), 'Melk' foi escalado para enfrentar Christian Rodriguez no dia 29 de março, em evento que será sediado na Cidade do México (MEX). A informação foi apurada em primeira mão pela equipe de reportagem da Ag Fight.

A rapidez no acerto por seu retorno ao octógono logo após sua última luta bate com o discurso do próprio Melk Costa, que há algum tempo vinha pedindo para ser mais acionado pelo Ultimate. De acordo com o lutador, inclusive, o período em que ficou afastado do cage antes do combate contra Andre Fili no UFC Seattle e a incerteza em relação a sua renovação contratual com a liga fizeram com que o peso-pena (66 kg) sofresse com crises de ansiedade.

Natural do Pará, Melk vive seu melhor momento desde que chegou no UFC. Depois de alternar vitórias e derrotas, o atleta da equipe 'Chute Boxe João Emílio' alcançou sua primeira sequência de resultados positivos com a conquista do último sábado. Agora, no total, Melquizael Costa soma três triunfos e dois reveses no maior evento de MMA do planeta.

Adversário duro

Pela frente, Melk terá um adversário de respeito no UFC México. No Ultimate desde 2022, 'CeeRod' - como o americano é conhecido - venceu cinco das sete lutas que disputou pela organização até o momento. Em um dos triunfos, inclusive, Christian Rodriguez tirou a invencibilidade do prodígio Raul Rosas Jr, ao superá-lo por pontos, em abril de 2023.

