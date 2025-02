Renato Moicano se oferece para substituir Hooker e encarar Gaethje no UFC 313

Depois de Dan Hooker anunciar que - por conta de uma lesão na mão - não poderá entrar em ação no 'co-main event' do UFC 313, muitos lutadores se candidataram publicamente para ocupar a vaga do neozelandês no evento do dia 8 de março. Entre os vários atletas que se ofereceram como postulantes ao cargo de adversário de Justin Gaethje, chama a atenção o nome do brasileiro Renato Moicano, recém-saído de uma disputa pelo cinturão peso-leve (70 kg) do Ultimate.

Aparentemente, Moicano - através do seu perfil oficial no 'X' (veja abaixo ou clique aqui) - se colocou à disposição do UFC para substituir Hooker e herdar a vaga no co-main event do UFC 313, como oponente de Gaethje. Vale lembrar que o atleta brasileiro acabou de lutar no último dia 18 de janeiro, quando aceitou uma disputa de título às vésperas do combate e acabou derrotado pelo campeão Islam Makhachev, por finalização.

"Duas semanas está bom! Eu tenho tempo suficiente para duas ou três sessões de sparring! Vou estar pronto se eles ligarem", escreveu Moicano.

Outros candidatos

Ao que tudo indica, não é só Renato Moicano que parece estar interessado na vaga deixada por Dan Hooker. Outros dois nomes de destaque que se manifestaram publicamente sobre a possibilidade de enfrentarem Justin Gaethje no UFC 313 foram Mateusz Gamrot e Rafael Fiziev, este último, inclusive, já foi derrotado por 'The Highlight' e buscaria uma revanche.

2 weeks is good! I have enough time for 2 or 3 sparring sessions! I will be ready if they call! #ufc

