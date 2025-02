Reforço do Corinthians não joga há nove meses e teve números tímidos pelo Getafe; veja estatísticas

O Corinthians está próximo de anunciar a contratação de seu primeiro reforço para 2025: o lateral esquerdo Fabrizio Angileri. O clube só aguarda a realização de exames médicos para assinar contrato com o argentino, que pertence ao Getafe, da Espanha, e chega por empréstimo até o final do ano, com opção de compra.

Angileri, porém, está há um longo período sem entrar em campo. A última vez que o jogador disputou uma partida foi no dia 12 de maio de 2024, há nove meses, entre Getafe e Cádiz, pelo Campeonato Espanhol.

A passagem do ala argentino pelo futebol europeu como um todo é um tanto quanto decepcionante. Ao longo de três temporadas na Espanha, ele disputou apenas 27 jogos, sendo dez entre os titulares. O atleta não marcou gols, tampouco distribuiu assistências nesta período.

Fora dos planos do Getafe, Angileri chegou à Europa depois de se destacar no River Plate. Foram quatro bolas na rede e 13 passes para gol em 68 compromissos pela equipe argentina, além de cinco títulos conquistados.

Apesar de fazer sucesso com a camisa do Millonario, o lateral foi revelado pelo Godoy Cruz, também da Argentina. Lá, ele soma 93 partidas, com quatro tentos e dez assistências.

Fabrizio Angileri possui contrato com o Getafe até 2026, mas não foi utilizado uma vez sequer pelo técnico José Bordalás na atual temporada europeia. Ele chega ao Corinthians para disputar posição com Hugo, Matheus Bidu e Diego Palacios, que ainda não se firmaram, e conta com o aval da comissão técnica de Ramón Díaz.

A tendência é que o argentino seja oficializado como reforço do Timão nas próximas horas. O clube tem até esta sexta-feira para concluir os trâmites burocráticos e inscrevê-lo na fase de mata-mata do Campeonato Paulista. O time irá enfrentar o Mirassol nas quartas de final do torneio estadual.