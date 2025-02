Real vence Sociedad com gol decisivo de Endrick na semi da Copa do Rei

O Real Madrid usou a estrela de Endrick, venceu a Real Sociedad por 1 a 0 fora de casa e largou em vantagem por uma vaga na final da Copa do Rei. O brasileiro substituiu Mbappé, poupado, e infernizou: além de marcar o único gol do jogo de ida da semifinal do torneio, ele acertou a trave antes de ser substituído.

Além do ex-Palmeiras, Lunin se destacou pelo lado do time de Carlo Ancelotti. Substituto de Courtois, o goleiro ucraniano, que vem atuando como titular na competição, protagonizou ao menos três lindas defesas e garantiu a vitória de sua equipe.

Os times voltam a medir forças no dia 1° de abril pelo jogo de volta. O novo confronto será disputado no Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid.

O vencedor da semifinal encara Barcelona ou Atlético de Madri na decisão — os clubes protagonizaram um empate histórico por 4 a 4 na terça (25) e decidirão, no início de abril, a vaga na final.

Como foi o jogo

O embate começou equilibrado e com boas chances para os dois lados. Barrenetxea mandou para fora ainda no minuto inicial, e Kubo obrigou Lunin a trabalhar pouco tempo depois, esquentando a maior parte dos torcedores no estádio Anoeta. Já os visitantes assustaram com Guler e Bellingham, mas ambos não calibraram a pontaria.

O Real Madrid abriu o placar aos 18 minutos com toque mágico de Bellingham e estrela de Endrick. O inglês acertou lindo lançamento em profundidade para o brasileiro, que dominou em velocidade já ajeitando a bola para frente. Substituto de Mbappé, o ex-Palmeiras caprichou na hora da finalização e, de perna esquerda, superou Remiro: 1 a 0.

Endrick abriu o placar para o Real Madrid após lindo lançamento de Bellingham Imagem: David Ramos/Getty Images

Os donos da casa tentaram reagir e só não igualaram o marcador por causa de Lunin. Depois de espalmar chute de Méndez, o goleiro evitou um golaço de Oyarzabal, que havia deixado Rudiger na saudade em lindo drible já dentro da área. Vini Jr tentou devolver na mesma moeda, mas Remiro fez linda defesa.

A parte final do 1° tempo teve paralisação da arbitragem. O motivo? Cânticos "racistas, xenófobos e intolerantes" por parte de torcedores da Real Sociedad, segundo mensagem exibida no telão do estádio — a vítima dos ataques não foi informada pelo juiz ou pelos próprios jogadores, que se mantiveram no gramado sem qualquer tumulto. O duelo recomeçou depois de dois minutos.

O 2° tempo começou com milagres de Lunin e bola na trave de Endrick. O goleiro do Real Madrid voltou a aparecer em um "lance duplo": Oyarzabal, livre na área, completou cruzamento e parou no camisa 13, que também mostrou serviço ao bloquear tentativa de Kubo. Os visitantes responderam com linda jogada entre Vini e Endrick, mas o autor do primeiro gol carimbou o travessão.

A Real Sociedad voltou a atormentar a zaga dos comandados de Carlo Ancelotti. Em meio às substituições e um Madrid mais defensivo, os mandantes se lançaram ao ataque e, por pouco, não balançaram as redes: Muñoz parou em nova intervenção providencial de Lunin, e Oyarzabal teve chute desviado por Camavinga. O goleiro ainda trabalhou mais uma vez e viu seu colega de profissão Remiro, do rival, também brilhar antes do apito final.