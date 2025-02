Raphael Veiga supera Mauricio e lidera participações em gols no Palmeiras na 1ª fase do Paulista

O meio-campista Raphael Veiga foi o autor do segundo gol do Palmeiras na vitória por 3 a 2 sobre o Mirassol, no último domingo, pela 12ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O resultado garantiu o Verdão nas quartas de final do Estadual.

Essa foi a primeira vez que Veiga marcou um gol no ano. Ele balançou a rede aos dois minutos do segundo tempo . Flaco López e Allan anotaram os outros gols do jogo. O Verdão terminou a primeira fase do Paulista com 23 pontos, na segunda posição do Grupo D.

Com esse tento, Veiga chegou a sete participações em gols. São seis assistências, contra Guarani (duas vezes), Inter de Limeira (duas vezes) e Botafogo-SP (duas vezes) e um gol sobre o Mirassol. Assim, o camisa 23 superou os números de Mauricio, como atleta com mais participações em gols.

Mauricio, ao todo, participou de seis gols no Palmeiras e é o artilheiro da equipe. Ele balançou a rede em cinco oportunidades, contra Portuguesa (duas vezes), Guarani, Corinthians e Inter de Limeira, e deu uma assistência, diante do Santos. O meia, então, deixa o Estadual desta temporada com oito jogos disputados.

O atleta palmeirense teve uma luxação no ombro direito no duelo contra o São Paulo, em 16 de fevereiro, e precisou passar por cirurgia para correção da lesão. Dessa forma, Mauricio virou baixa para a sequência do Estadual já que deve ficar de fora entre dois a três meses, como revelado por Abel Ferreira depois do último jogo.

Maior garçom até o momento, Raphael Veiga busca manter os bons números no mata-mata do Paulistão. A equipe alviverde volta a campo neste sábado para enfrentar o São Bernardo, em jogo único das quartas de final do Estadual. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo.