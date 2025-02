SPFC: Rafael revela amizade com Ceni e se posiciona sobre gramado sintético

Autor de uma defesa milagrosa no empate no Choque-Rei contra o Palmeiras, Rafael tem sido um dos principais pilares do São Paulo em 2025. Cada vez mais importante no elenco tricolor, o goleiro de 35 anos foi o primeiro a se consolidar como titular desde a aposentadoria de Rogério Ceni, em 2015. Curiosamente, o São Paulo foi o primeiro clube onde Rafael recebeu uma sequência em campo, após longa passagem como reserva no Cruzeiro e curto período com poucas chances no Atlético-MG. Em entrevista ao Zona Mista do Hernan, programa do Canal UOL, o arqueiro tricolor contou sobre o carinho que recebeu desde que chegou ao Morumbis.

Eu me sinto muito querido aqui. Desde a minha chegada, torcida, diretoria e comissão técnica sempre confiaram muito no meu trabalho e me deixaram à vontade. Sei da responsabilidade que é vestir a camisa do São Paulo, mas nunca foi um peso para mim, e sim uma honra e um privilégio muito grande

Ciente do elevado repertório de ídolos que o Tricolor tem no gol, como Rogério Ceni, Zetti e Waldir Peres, Rafael se inspira nesses nomes para trazer alegrias ao torcedor são-paulino. Para isso, pegou algumas dicas com o Mito, considerando-se um amigo do eterno camisa 01 do gol do São Paulo.

Hoje eu tenho o privilégio de falar que me tornei amigo do Rogério. Trabalhamos juntos no Cruzeiro e aqui no São Paulo, sempre tendo ele como um ídolo. Quando tive a oportunidade de me aproximar, colei nele para tentar absorver tudo que eu podia. E ele me deu uma troca muito legal de informações, porque viu que eu tinha muito interesse em aprender. [...] Sempre que tenho alguma conquista legal, como uma convocação ou algum título, ele me manda uma mensagem parabenizando, e isso significa muito para mim

Milagre no Choque-Rei

O São Paulo garantiu sua classificação para o mata-mata do Paulistão após o empate contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 10ª rodada. Todavia, o resultado da partida poderia ser outro caso não fosse pela atuação de Rafael. O goleiro fez uma linda defesa na cabeçada de Flaco López, já no segundo tempo, e explicou como os treinamentos auxiliam em momentos de puro reflexo.

Essas bolas que são muito rápidas, o goleiro não consegue raciocinar, apenas executar de forma impensada. Isso só é possível porque fazemos muitas repetições nos treinos. Repetindo esses lances no treinamento, conseguimos automatizar o movimento e realizar na hora do jogo sem pensar muito

Rafael também teve papel importante na vitória por 3 a 1 no clássico contra o Corinthians, fazendo outra grande defesa na cabeçada de Cacá, quando a partida ainda estava 0 a 0. Para o goleiro, a ação no Majestoso foi mais bonita, embora ambas tenham tido alto nível de dificuldade.

A defesa contra o Corinthians fica mais bonita porque a bola ainda bateu na trave, voltou para a área e ficamos naquele desespero para tirar. Mas as duas foram muito difíceis. Contra o Corinthians, a bola ainda saiu mais do meu raio de ação, mas eu tive um tempo a mais para conseguir fazer a defesa, enquanto a do Palmeiras foi uma bola muito rápida

"Se pudesse escolher, jogaria só em grama natural"

Após o confronto contra o Palmeiras, o gramado sintético do Allianz Parque foi alvo de críticas por parte de atletas do São Paulo, como André Silva e Alisson. Durante a última semana, diversos jogadores do futebol brasileiro realizaram publicações contra o piso e pediram seu fim em território nacional, incluindo Neymar, Lucas Moura e Thiago Silva.

Atualmente na Série A, Palmeiras (Allianz Parque), Athletico-PR (Ligga Arena) e Botafogo (Nilton Santos) têm seus estádios com piso sintético. O Atlético-MG também está realizando a troca do gramado natural para o artificial na Arena MRV, enquanto o Pacaembu é outro estádio com grama sintética que pode receber jogos do Brasileirão. Para Rafael, a padronização dos gramados é importante, dando preferência para a forma natural.

"O sintético é totalmente diferente. Se eu pudesse escolher, jogaria só em grama natural, mas é necessário padronizar todos os campos para que os de grama natural também ofereçam boa qualidade. Alguns campos de grama natural não estão em seu melhor estado, seja por falta de investimento, por causa do clima ou então por jogarem duas ou três equipes no estádio. [...] Mas, com certeza, jogar em grama natural em um dia e no outro jogar no sintético faz muita diferença, e eu acredito que acaba favorecendo quem treina e joga mais constantemente no sintético."

Concorrência forte na Seleção

Convocado para a Copa América em 2024, Rafael segue no radar de Dorival Júnior para a Seleção Brasileira. O goleiro, contudo, não perde o sono caso não seja lembrado pelo comandante da Amarelinha.

Eu sei que tem a possibilidade e faço meu melhor, mas não fico com muita expectativa, de ficar acompanhando durante o dia. Quando fui convocado para a Copa América, eu estava deitado na sala de casa com minha filha. Só fiquei sabendo uma hora e meia depois

Com Alisson e Ederson consolidados no gol da Seleção, Rafael sabe que a disputa pela terceira vaga aumentou recentemente. Além de Bento, que tem sido o escolhido nas últimas convocações, nomes do futebol brasileiro também chamam atenção, como Weverton, Hugo Souza e Everson.

A maioria dos goleiros têm se destacado muito, todos os clubes estão bem servidos de goleiro. É uma posição que se tornou de muita importância, de liderança, referência, e que cada vez mais é usada em várias ações no jogo. [...] Seria injusto falar alguns nomes de destaque porque são muitos que vêm fazendo grandes partidas. Tenho certeza que os três goleiros que forem convocados durante esse ano servirão bem à Seleção

O Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista do UOL, André Hernan, vai ao ar às segundas-feiras no canal do UOL Esporte no YouTube. Veja o programa na íntegra: