PVC: Fifa dá aval ao Barcelona para transferir Vitor Roque ao Palmeiras

O Barcelona ganhou aval da Fifa para transferir Vitor Roque ao Palmeiras nesta janela de transferências, informou em primeira mão o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Com isso, de acordo com o colunista, Vitor Roque pode ser anunciado como reforço do Verdão até sexta-feira (28).

Saiu o aval que o Barcelona queria. Da onde saiu? A Fifa retrata a Tebas [presidente de La Liga] e permite a transferência de Vitor Roque ao Palmeiras, documentado como o Barcelona queria.

Então, neste momento, o Barcelona não precisa travar briga com a Liga, porque se a Liga tiver que brigar com alguém, não é com o Barcelona, é com a Fifa.

Documentado está o Barcelona com a permissão assinada para fazer a transferência para o Palmeiras. Portanto, tudo indica que vai dar tempo, e que o Vitor Roque vai ser inscrito no Palmeiras até sexta-feira.

Paulo Vinícius Coelho

Palmeiras, Barcelona e Betis alinharam a operação Vitor Roque, mas uma cláusula de transferência de La Liga travou o negócio no início da semana.

Desde então, o Barcelona trabalhava nos bastidores para obter uma liberação da Fifa e evitar uma eventual punição da liga espanhola.

O Palmeiras acertou a contratação de Vitor Roque por 25 milhões de euros, aproximadamente R$ 152 milhões.

