Prodígio do surfe brasileiro será 'companheiro' de Gabriel Medina; conheça

Matheus Neves acaba de dar um grande passo em sua carreira ao se tornar companheiro de marca de Gabriel Medina na Rip Curl. A empresa, uma das mais tradicionais do surfe mundial, anunciou nesta segunda-feira (24) a contratação da jovem promessa brasileira.

O que aconteceu

Aos 17 anos, Matheus se junta a Samuel Pupo, integrante do Circuito Mundial, Paulo Moura, Sophia Medina e Pablo Gabriel como atletas da marca no país - além de Gabriel Medina.

Quem é Matheus Neves?

Natural de Porto Esperidião, no Mato Grosso, Matheus cresceu longe do mar. Seu primeiro contato com as ondas aconteceu aos nove anos, durante uma viagem para Serra Grande, na Bahia.

Incentivado por um tio, ele se apaixonou pelo esporte e, anos depois, tomou uma decisão ousada: mudou-se para Maresias, São Paulo, onde teve a oportunidade de treinar em uma das ondas mais icônicas do Brasil.

Matheus Neves impressiona pela força do seu surfe Imagem: Divulgação/Rip Curl

Seu surfe é marcado por manobras progressivas, aéreos explosivos e tubos profundos. Entre 2018 e 2021, ele brilhou no Instituto Gabriel Medina, dominando as competições de base e se consolidando como uma promessa do esporte.

Conquistas e títulos

Em 2024, Matheus venceu o Circuito Brasileiro Amador, assegurando sua participação no ISA Junior World Surfing Games 2025.

2024: Vice-campeão brasileiro de surfe (Sub-18)

2024: Campeão do Rip Curl Grom Search (Sub-18)

2023: Campeão Sebastianense (Sub-16 e Sub-18)

2023: Campeão Paulista - Hang Loose Surf Attack (Sub-16)