Presidente do Cuiabá cobra Corinthians, Santos e Atlético-MG sobre dívidas

Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, voltou a falar sobre valores pendentes que a equipe do Mato Grosso tem a receber de outros clubes do Brasil. Corinthians, Atlético-MG e Santos são os times que devem ao Dourado. O dirigente, em entrevista ao UOL, também direcionou críticas à CNRD (Câmara Nacional de Resoluções de Disputas) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para resolver os casos.

Durante a entrevista, Dresch utilizou o exemplo do Santos, que mesmo fazendo altos investimentos com as contratações de Neymar, Thaciano, Thiago Maia e Rollheiser, ainda tem valores em aberto com o clube.

"Quanto ao Santos, as dívidas venceram agora nos últimos 15 dias, nós temos aí a promessa de que vão entrar em contato conosco para pagar. Eles estão contratando o Neymar, contrataram o Rollheiser, jogador do Benfica, pagando 11 milhões de euros. Contrataram o Thaciano, do Bahia, acho que pagaram 5 milhões de euros. Esse negócio do Thiago Maia aí também é esdrúxulo", afirmou.

Cristiano também teceu críticas ao CNRD, alegando que o órgão beneficia o comprador e não o vendedor.

"Já existe um órgão para cobrar clube, que é a CNRD no Brasil. As vendas feitas Brasil para Brasil existem já. Só que esse órgão está incentivando o mau pagador. Ele não está beneficiando quem vende e quem tem para receber", disse.

O Cuiabá tem aproximadamente R$ 34 milhões para receber dos três clubes. O Timão deve ao time do Mato Grosso valores referentes à contratação de Raniele, em 2024. A equipe de Santos tem pendente o pagamento de uma parcela do valor da venda do zagueiro Joaquim, para o Tigres, e o Galo deve valores da contratação de Deyverson, também em 2024.