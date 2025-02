Por semi contra o Flamengo, Vasco faz treinamento no Estádio Nilton Santos

Nesta quarta-feira, o Vasco seguiu a preparação no Estádio Nilton Santos, onde irá encarar o Flamengo no próximo sábado, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca.

Nas fotos divulgadas pelo clube, é possível ver os atletas treinando com bola no gramado sintético.

O clube carioca argumentou que optou por levar a partida para o estádio do Botafogo por conta das más condições comerciais oferecidas para atuar no Maracanã.

Para o duelo, o técnico Fábio Carille não poderá contar com Paulinho. O volante recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo. Assim, terá que cumprir suspensão.

O Vasco se classificou à semifinal do Carioca em quarto lugar, com 17 pontos. Ao longo da fase de grupos, foram quatro vitórias, cinco empates e duas derrotas.

O jogo de ida da semifinal acontece às 18h (de Brasília). Já a volta está marcada para o próximo dia 8 (sábado), também às 18h, mas no Maracanã.