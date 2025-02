"Poderia ser um tremendo caso de sucesso", diz Artur Jorge sobre Seleção ser comandada por um português

Nesta quarta-feira, Artur Jorge, ex-treinador do Botafogo, comentou do ano extraordinário que viveu com a equipe carioca ao conquistar o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. O comandante ainda afirmou que um técnico português na Seleção Brasileira poderia dar muito certo.

"Foi um ano extraordinário, tudo se encaixou, tudo foi possível para que as coisas acontecessem. É um feito que nos deixou, sem dúvidas nenhuma, na história não apenas do Botafogo, mas na história das competições sul-americanas", disse em entrevista à SIC.

"Ganhar o Brasileirão e a primeira Libertadores para o Botafogo, não tenho dúvidas que isso nos leva à elite de nomes. É um enorme prazer dividir essa elite com Abel Ferreira e Jorge Jesus, é um feito que jamais se apagará da minha memória, e é o que coloca o ano de 2024 como o melhor da minha carreira", concluiu.

Artur ainda expressou o carinho que sente pelo clube, mesmo que sua saída tenha sido mal entendida pelos torcedores.

"O Botafogo nunca vai sair da minha vida, não pode de forma alguma. O contexto da minha saída pode ter sido conturbado e mal entendido, mas tenho um grande apreço pela torcida do Botafogo, é uma coisa que vai durar pela vida inteira, pois foi o ano mais feliz da minha carreira, era um clube que estava carente desses títulos, tanto que foram 30 anos de espera para voltar ganhar o Brasileirão, além da primeira Libertadores", comentou.

Artur Jorge, por fim, falou sobre a Seleção Brasileira. Para ele, poderia ser um grande acerto contratarem um treinador português para comandar a Amarelinha.

"Não vejo problema, sinceramente. Nós já fizemos isso também em nossa seleção com treinadores brasileiros, e temos um treinador na seleção que não é português. Estamos falando de uma Seleção Brasileira que tem provavelmente os maiores talentos do mundo, e onde um treinador português, com suas características, não tenho dúvidas que poderia ser um tremendo caso de sucesso", finalizou.