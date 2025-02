Pepa cita falta de competência do Sport em eliminação na Copa do Brasil

O Sport foi vítima de uma zebra e acabou eliminado na primeira fase da Copa do Brasil no confronto contra o Operário de Várzea Grande, do Mato Grosso. O técnico Pepa evitou desculpas em relação ao resultado - 0 a 0 no tempo normal e revés de 4 a 2 nos pênaltis - e admitiu a falta de competência do time pernambucano.

"Tínhamos toda a responsabilidade (de vencer). Precisamos assumir que fomos incompetentes em campo. Devíamos fazer mais e melhor", resumiu o treinador português.

O resultado volta a trazer um momento de pressão sobre o Sport, que teve um início de ano com resultados instáveis, mas vinha demonstrando evolução nas últimas duas partidas antes da estreia na Copa do Brasil.

"Não estamos sendo competentes e dando a resposta necessária nos momentos mais importantes", reconheceu Pepa, recordando derrotas em partidas de peso do Pernambucano, contra Náutico e Santa Cruz.

Agora, cresce a responsabilidade do Sport no confronto de domingo diante do Decisão, pelo Campeonato Pernambucano, até pela desconfiança da torcida. "Devemos dar a resposta sabendo haver uma ferida aberta", disse Pepa.