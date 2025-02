Paulistão "seguro" embala a Portuguesa no retorno à Copa do Brasil após oito anos

Após um Campeonato Paulista "seguro", onde brigou pela classificação até a última rodada e terminou com uma sequência invicta de sete partidas, algo que não acontecia na competição desde 2009, a Portuguesa volta as suas atenções para a Copa do Brasil.

O duelo contra o Botafogo-PB, nesta quinta-feira, na Mercado Livre Arena Pacaembu, marca o retorno da equipe ao torneio nacional depois de oito anos. Também será o primeiro duelo entre a Portuguesa e o time de João Pessoa em toda a história.

"Sabemos da importância dessa classificação, da receita que pode gerar para o clube. Vamos confiantes, mas sabendo da dificuldade que teremos pela frente", declarou o atacante Rildo, que marcou os últimos dois gols da Lusa no Paulistão.

VALOR RECORDE ?? A transferência do atacante Renan Peixoto para o Athletico-PR bateu recorde e se tornou a maior venda de um jogador não revelado na Lusa em toda a história! Comprado junto ao SC Bregenz, da Áustria, pelo valor de R$600mil, o atleta teve 70% de seu passe... pic.twitter.com/K1Grma86uy ? Portuguesa (@Lusa_Oficial) February 26, 2025

Diante do Botafogo, a Portuguesa não terá o lateral esquerdo Lucas Hipólito, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, e o atacante Cristiano, com um estiramento muscular de grau 2 na parte posterior da coxa esquerda. Além do atacante Renan, negociado com o Athletico-PR.

Caso avance para a segunda fase da Copa do Brasil, a Rubro Verde enfrentará o vencedor do duelo entre Concórdia-SC e Ponte Preta.