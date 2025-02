Vice da Liberta bem e ex-time de Diniz mal: as curiosidades do Paulistão A4

Do UOL, em São Paulo

A Série A4 do Paulistão (quarta divisão estadual) entra em sua reta final — já se foram nove de 15 rodadas — e conta com brigas envolvendo times conhecidos do cenário nacional. O UOL separou algumas das principais curiosidades e fatos da competição.

Velhos conhecidos no topo

O líder do campeonato é o Paulista. O Galo da Japi, campeão da Copa do Brasil de 2005, está disparado na liderança, com 22 pontos. A campanha de sete vitórias, um empate e uma derrota ganha ainda mais destaque levando em consideração que o clube foi promovido da quinta divisão na última temporada.

O São Caetano é o vice-líder da competição. O Azulão, vice-campeão da Libertadores de 2002, tem 17 pontos e tenta renascer após o calvário dos últimos anos — a equipe foi rebaixada à quarta divisão na temporada passada.

O União Barbarense é o terceiro colocado. O campeão da Série C de 2004 soma os mesmos 17 pontos do São Caetano e tenta renascer no futebol paulista após se afundar em dívidas e chegar a ficar licenciado, sem atividades, em 2021.

Lembra do Audax?

Sensação do Paulistão de 2016, o Audax passou por apuros e tenta respirar. A equipe que projetou Fernando Diniz como técnico amargou três empates e três derrotas no começo da competição e chegou a ficar na zona de rebaixamento para a quinta divisão estadual.

O cenário atual é dividido. O Audax tem 10 pontos, é o 12° colocado, e está a três da zona de classificação para as quartas de final, mas a mesma diferença separa o clube da zona de rebaixamento.

Drama da Matonense

A Matonense é a lanterna da Série A4 e não tem muitas perspectivas de melhora. O clube, que se envolveu em escândalo de manipulação de resultados em 2024 e foi rebaixado da A3, ainda não venceu no campeonato. Ao todo, são oito derrotas e apenas um empate — este contra o São Caetano em jogo que o time de Matão vencia o duelo até os acréscimos do segundo tempo.

A temporada atual caminha para ser idêntica à passada. Em 2024, a Matonense perdeu 14 dos 15 jogos que fez na Série A3 e empatou o outro. Somando as últimas temporadas, a equipe não vence há 27 jogos — o último triunfo aconteceu em abril de 2023, quando o time de Matão bateu o EC São Bernardo por 1 a 0.

Representante da capital

O Nacional, que é vizinho de São Paulo e Palmeiras na Avenida Marquês de São Vicente, no bairro da Barra Funda, é o único representante da capital paulista. A equipe faz boa campanha e sonha com uma vaga nas quartas. O Naça tem 14 pontos e é o sexto colocado.

Sensação e "jogos fantasmas"

O Araçatuba voltou a disputar competições estaduais no ano passado e conseguiu o acesso logo na sua primeira participação na quinta divisão. Apesar de jogar a A4, a equipe tem atraído bom público aos jogos no estádio Adhemar de Barros. A média é de 2,8 mil pessoas em jogos do time.

O Joseense vive cenário oposto. Apesar de ser de São José dos Campos, a equipe disputou apenas um dos quatro jogos que fez como mandante no estádio Martins Pereira. O clube prefere alugar e mandar suas partidas no estádio Joaquinzão, da cidade vizinha Taubaté. A média de público é de 46 pessoas por jogo.

Regulamento e tabela da A4

A Série A4 do Paulistão conta com 16 times. Todos eles se enfrentam em turno único, com os oitos melhores avançando às quartas de final, e os dois últimos sendo rebaixados à quinta divisão do estadual.

As quartas de final contam com jogos de ida e volta entre: 1° x 8°, 2° x 7°, 3° x 6° e 4° x 5°. Os dois finalistas do mata-mata se garantem na Série A3 de 2026.