Paulinho e mais: veja o panorama dos lesionados do Palmeiras

O Palmeiras tem lidado com problemas de lesões neste início de temporada. Esse é um dos pontos de reclamação do técnico Abel Ferreira, que reforça que tem um elenco curto neste ano de 2025. No momento, o Departamento Médico do Verdão conta com cinco jogadores: Bruno Rodrigues, Paulinho, Gustavo Gómez, Mauricio e Piquerez.

O atacante Bruno Rodrigues é quem tem sido ausência por mais tempo. Contratado para a temporada de 2024, o camisa 11 conseguiu disputar apenas dois jogos. Primeiro, sofreu uma lesão no joelho direito e quando estava voltando a ativa, rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo.

Ele passou por cirurgia em maio e, desde então, tem sido desfalque. No fim do último ano fez alguns trabalhos em campo e, no momento, segue cronograma específico com os membros do Núcleo de Saúde e Performance do Verdão.

Paulinho, por sua vez, foi contratado pelo Verdão no fim do último ano e chegou como reforço para 2025, vindo do Atlético-MG. Este já chegou direto para o Departamento Médico depois de realizar uma cirurgia na tíbia da perna direita em dezembro, ainda quando defendia o time mineiro.

Em sua apresentação, Paulinho revelou não ter um prazo para retorno. A expectativa inicial era de que o atacante ficasse à disposição entre o fim de abril e começo de maio. Avançando na recuperação, Paulinho já vestiu as chuteiras e, na última terça-feira, foi ao gramado e fez atividade com bola sob comando dos profissionais do NSP. Contudo, ainda segue um cronograma especial.

Além dessas, o Palmeiras ainda ganhou mais duas dores de cabeça ao longo da disputa do Campeonato Paulista. Após o empate sem gols com o São Paulo, no dia 16 de fevereiro, o Verdão perdeu Gustavo Gómez, por lesão no músculo posterior da coxa esquerda, e Mauricio, por luxação no ombro direito. O meia, inclusive, passou por cirurgia nos últimos dias e deve ficar fora de dois a três meses.

Mais recentemente, o técnico Abel Ferreira viu a lista de desfalques crescer. O lateral esquerdo Piquerez, que voltou à atividade depois de seis meses longe do gramado devido a uma cirurgia no joelho esquerdo, voltou a ser baixa devido a uma lesão na coxa direita sofrida no duelo contra o Botafogo-SP.

O meia-atacante Felipe Anderson, que sofreu com problemas físicos e vem sendo desfalque desde a terceira rodada do Paulista, deixou o Departamento Médico após o processo de transição física e treinou normalmente com o elenco. Assim, deve aliviar para Abel e ser opção no sábado, no duelo contra o São Bernardo, pelas quartas do Estadual. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio.