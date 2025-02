Palmeiras se despede de Zé Rafael, reforço do Santos, após seis temporadas: "Obrigado por tudo, ídolo"

O Palmeiras se despediu, na tarde desta quarta-feira, do volante Zé Rafael, que foi anunciado como novo reforço do Santos. O jogador de 31 anos, então, se despede do Verdão depois de seis temporadas. O agora jogador do Peixe já estava no dia a dia do CT Rei Pelé desde o último mês.

"O Trem passou e fez história no #MaiorCampeãoDoBrasil! Com 11 troféus em seis temporadas, um dos maiores campeões da nossa história se despede hoje do Verdão. Você estará eternamente em nossos corações, Zé! Obrigado por tudo, ídolo!", agradeceu o Palmeiras nas redes sociais.

O Trem passou e fez história no #MaiorCampeãoDoBrasil! ? Com 11 troféus em seis temporadas, um dos maiores campeões da nossa história se despede hoje do Verdão. Você estará eternamente em nossos corações, Zé! Obrigado por tudo, ídolo! ? pic.twitter.com/Pd1MbU1v4I ? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 26, 2025

Zé Rafael estava no Palmeiras desde 2019. Ao todo, foram 308 partidas, 25 gols e 25 assistências, além de 11 taças. Foram dois títulos da Libertadores (2020 e 2021), um da Recopa Sul-Americana (2022), dois do Brasileirão (2022 e 2023), um da Supercopa do Brasil (2023), um da Copa do Brasil (2020) e quatro do Paulistão (2020, 2022, 2023 e 2024).

Ex-Palmeiras, Zé Rafael era um desejo antigo do Santos. O clube da Baixada Santista tentou a contratação algumas vezes desde a reta final de 2024, mas estava com dificuldades para convencer o atleta. A diretoria, porém, subiu a oferta e viu a iminente chegada de Neymar ajudar o jogador ir para a Vila Belmiro.

Zé Rafael passou por uma cirurgia na coluna no dia 7 de fevereiro devido a um problema no local que o incomodava desde a última temporada. Pelo Verdão, o jogador foi desfalque para Abel Ferreira durante o ano de 2024 devido à lombalgia.

No momento, ele trabalha com a equipe de fisioterapia do Alvinegro Praiano, na parte interna do CT, e sem contato com bola. Quando vai para a área externa é apenas para andar pelo gramado e assistir ao treino dos colegas.