Palmeiras encaminha saída de Fabinho para o Red Bull Bragantino

O Palmeiras tem mais um jogador de saída do clube. Trata-se do meio-campista Fabinho, formado nas categorias de base do Verdão. O jogador de 22 anos iria para o Massa Bruta, inicialmente, por empréstimo.

A informação foi publicada inicialmente pelo Uol e confirmada pela Gazeta Esportiva. A reportagem apurou que o negócio está perto de ser concretizado, mas, ainda não está fechado.

Fabinho é formado nas categorias de base do Palmeiras e faz parte do time profissional desde 2021. Contudo, sempre enfrentou grande concorrência no setor, o que o fez ter poucas oportunidades. Em 2025, Fabinho disputou sete jogos pelo Paulista, sendo quatro como titular.

Os atletas só teriam as transferências concluídas após o Campeonato Paulista. Ambos os times focam, no momento, na disputa das quartas de final.

O Palmeiras enfrenta o São Bernardo, neste sábado, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo. O Red Bull Bragantino, por sua vez, duela com o Santos, às 20h45 de domingo, na Vila Belmiro.

Enquanto isso, o Verdão também tenta a contratação do meio-campista Lucas Evangelista, que tem sido uma das peças fundamentais do Red Bull Bragantino. Neste ano, ele disputou os 12 jogos da fase de grupos do Paulista, sendo dez como titular.