Palmeiras pode ter estreia de reforço na zaga em jogo decisivo do Paulistão

O Palmeiras treinou na manhã desta quarta-feira (26) na Academia de Futebol e segue com duas dúvidas importantes no time titular para as quartas do Paulistão: o zagueiro Gustavo Gómez e o lateral esquerdo Piquerez.

O que aconteceu

Gustavo Gómez (lesão na coxa esquerda) e Piquerez (lesão na coxa direita) não participaram das atividades, e seguiram tratamento na parte interna. Eles já foram desfalques na última rodada contra o Mirassol.

Bruno Fuchs (emprestado pelo Atlético-MG) e Micael (comprado junto ao Dynamo Houston) serão inscritos pelo Palmeiras até sexta-feira (28) para a fase final do Paulistão. Murilo retorna de suspensão, mas seu parceiro é uma incógnita no time titular. Naves e Benedetti não foram bem na última rodada, e podem ser preteridos por um dos dois reforços.

Os jogadores de linha começaram o treino com um trabalho de aproximação e marcação com poucos toques na bola e com objetivos específicos. Simultaneamente, os goleiros treinaram com os preparadores da posição.

A comissão técnica finalizou o dia com uma atividade de uma hora e meia com ênfase em inversões de bola, saídas, ultrapassagens e finalizações. Os arqueiros fizeram uma atividade técnica com simulações de jogo.

Palmeiras e São Bernardo se enfrentam no próximo sábado (1º), no estádio Primeiro de Maio, às 20h30 (de Brasília), pelas quartas de final do Campeonato Paulista.