Palmeiras arrecada R$ 1,2 bilhão e chega a superávit recorde de R$ 198 milhões em 2024

O Palmeiras apresentou nesta terça-feira, no Conselho de Orientação e Fiscalização (COF) do clube, as contas referente ao ano de 2024. Durante o exercício, foi arrecadado R$ 1,2 bilhão, com um superávit de R$ 198 milhões no período. Os números são um recorde para o clube e para a gestão de Leila Pereira.

A meta orçamentária para este recorte havia sido estipulado em R$ 820,6 milhões - cerca de R$ 400 milhões do que o clube conseguiu arrecadar no período. Para o superávit, a meta era de 'apenas' R$ 17,8 milhões; na prática, o clube teve um resultado dez vezes superior ao esperado inicialmente.

Tanto a arrecadação, quanto o superávit, são as maiores marcas do clube. Até então, o recorde havia sido registrado em 2021, quando conquistou duas Libertadores na mesma temporada, e teve R$ 910 milhões de receita e R$ 123 milhões do superávit.

O futebol profissional foi o principal setor responsável por essa arrecadação recorde: o Palmeiras registrou uma receita líquida de R$ 984,5 milhões. A venda de atletas foi o carro chefe no último ano, com um acumulado de R$ 440,4 milhões - o orçamento previsto era de R$ 235 milhões para o período.

Outras fontes importantes de receita em 2024 foram os direitos de transmissão (R$ 170 milhões, um pouco abaixo do previsto em orçamento), patrocínios (R$ 143 milhões), e o programa de sócio-torcedor (74,1 milhões). Receitas com premiações (R$ 63,3 milhões), mesmo com apenas a conquista do Campeonato Paulista, também superaram a meta orçamentária.

Vale destacar também a arrecadação referente ao Allianz Parque. Após entrar em acordo com a WTorre no último ano, o Palmeiras voltou a receber o repasse do estádio. Em 2024, somou R$ 153 milhões com as receitas da casa alviverde.

Os meses de junho, julho e outubro foram os principais responsáveis pelo resultado do Palmeiras em 2024. Quando somados, o clube conseguiu arrecadar mais de R$ 542 milhões, em apenas três meses - cerca de 45% do montante durante o exercício.

O cálculo recoloca o clube com um resultado positivo no orçamento após não atingir a meta de superávit em 2023. Na ocasião, o clube registrou R$ 8,5 milhões, inferior ao definido no orçamento - R$ 13,8 milhões para o período. Além disso, conseguiu aumentar em 42% a arrecadação (somou R$ 820 milhões em 2023).