Palmeiras apresenta nova linha de treino e viagem para a temporada 2025

O Palmeiras e a Puma lançaram, nesta quarta-feira, a nova linha de treino e viagem para a temporada de 2025. A nova coleção segue os padrões e estampas desenvolvidas pela marca para seus principais clubes globalmente.

Camisetas de treino, prematch, jaquetas, camisas polo, shorts e calças resultam em uma coleção com mais de 20 itens. Entre as cores que compõem a coleção estão os tradicionais verde e branco, além de tonalidades que caíram no gosto da torcida, com diversos tons de verde, como verde-limão, além de azul, bege, cinza e vermelho.

Devidamente trajados em qualquer ocasião! ??? As novas linhas de treino e viagem do #MaiorCampeãoDoBrasil chegaram. Disponíveis em https://t.co/SWHG0rTDIU, https://t.co/EGZnSV2wc6 e nas lojas físicas da Palmeiras Store e da PUMA (nos shoppings Morumbi e Tatuapé) ?... pic.twitter.com/2R0YDf1Cvr ? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 26, 2025

Todos os lançamentos já estão disponíveis no site e nas lojas físicas (Morumbi Shopping e Shopping Metrô Tatuapé) da Puma, assim como na Palmeiras Store. As peças também podem ser encontradas nas lojas parceiras como Centauro, Netshoes, Bayard e Futfanatics. Os preços iniciais são de R$ 149,99 para acessórios e R$ 279,90 para peças de vestuário.