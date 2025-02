Onde vai passar Corinthians x Universidad Central? Como assistir ao vivo

Corinthians e Universidad Central entram em campo hoje (26), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta da segunda rodada da Pré-Libertadores.

Onde assistir ao vivo? TV Globo (TV aberta —para São Paulo), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

A partida de ida terminou empatada em 1 a 1, deixando ambos os times em igualdade de condições para o confronto em São Paulo. Caso o empate se repita, a decisão será levada para os pênaltis, definindo quem avança para a próxima fase.

O Corinthians busca apagar a má impressão deixada no primeiro jogo. O empate contra uma equipe que estreava na Copa Libertadores gerou desconforto e críticas por parte da torcida e da imprensa.

A UCV, que ocupa a sexta posição no Campeonato Venezuelano, entrou em campo no último sábado e venceu a Portuguesa-VEN por 1 a 0. Agora, busca um resultado positivo no Brasil.

Corinthians x Universidad Central -- Copa Libertadores