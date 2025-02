Onde vai passar Águia de Marabá x Fluminense? Como assistir ao vivo

Águia de Marabá e Fluminense medem forças hoje (26), às 19h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém (PA), pela primeira fase da Copa do Brasil.

Onde assistir? Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmite o jogo.

A disputa em jogo único será no Mangueirão. O Azulão não mandará o jogo na sua casa, o estádio Zinho Oliveira, por conta de determinações da CBF.

As duas equipes já se enfrentaram na Copa do Brasil de 2009, com uma vitória para cada lado. O Fluminense, na ocasião, acabou se classificando por conta do critério dos gols fora de casa.

A equipe dirigida por Mano Menezes vem de vitória por 3 a 2 diante do Bangu e avançou às semifinais do Carioca 2025. O Tricolor enfrentará o Volta Redonda no domingo (2).

Já o Águia de Marabá vem de um empate em 0 a 0 diante do Independente pelo Campeonato Paraense. A equipe é a 5ª colocada da competição, com 11 pontos.

Águia de Marabá x Fluminense -- Copa do Brasil