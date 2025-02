Novo ano, novas lesões: Fla liga alerta após 2024 caótico, mas evita alarde

Do UOL, no Rio de Janeiro

A maior dificuldade do Flamengo na última temporada foram as lesões, e o clube se mobilizou em 2025 para evitar repetir o cenário. Mesmo assim, tem visto diversos problemas físicos já nesse começo de ano, ainda que o técnico Filipe Luís esteja rodando o elenco.

O que aconteceu

O Fla logo montou estratégias para minimizar as lesões. A principal foi rodar o elenco, evitando que os jogadores fizessem, por exemplo, mais de duas partidas consecutivas e dando minutos a todos com controle de carga.

Houve também uma reformulação pesada no departamento médico e novos processos. Isso aconteceu por conta da mudança de gestão e pela avaliação de que o setor não funcionava da maneira desejada.

Mesmo assim, o clube não conseguiu evitar os problemas físicos. Os lesionados até agora foram Alex Sandro (lesão muscular grau 1 na coxa esquerda), Michael (lesão muscular na posterior da coxa esquerda) e Everton Cebolinha (pequena lesão no músculo posterior da coxa direita). Ayrton Lucas teve dores após trauma no joelho esquerdo e Juninho apenas um edema muscular na coxa direita. Todos em fevereiro.

Não existe um grande alarde internamente neste momento. Há uma avaliação de que esses problemas físicos são naturais do futebol. Com o clima e o gramado ruim, isso ainda se potencializa. Filipe Luís chegou a dizer que prefere que as lesões aconteçam agora, ainda no Estadual, para que retornem e estejam prontos na parte mais decisiva da temporada.

Entre os lesionados, alguns já vem sofrendo com isso há mais tempo, principalmente Everton Cebolinha. O atacante teve seis problemas físicos desde o início do ano passado. Além do atual, foram eles: lesão na panturrilha em abril (21 dias fora), lesão na coxa em junho (8 dias fora), problema no quadril entre junho e julho (29 dias fora), problema muscular na coxa em agosto (6 dias fora) e o rompimento no tendão de Aquiles em agosto que o tirou até janeiro (171 dias).

O Flamengo já identificou a necessidade de levar alguns jogadores com bastante cautela. Alex Sandro foi poupado em algumas oportunidades na temporada passada justamente pelo lado físico, e Michael teve a mesma lesão em 2024, mas em coxas diferentes. Na época, ele ficou 34 dias fora. A comissão técnica trabalha com a fisiologia para entender quem pode jogar e quantos minutos.

Alguns atletas alternam os dias de treino e de trabalhos internos. É o caso principalmente de Nico De la Cruz. Arrascaeta também foi poupado algumas vezes pensando nesse controle de carga.

Para a semifinal do Carioca, o Flamengo ainda tem algumas dúvidas. Ayrton Lucas deve retornar, e o clube ainda tenta ter Juninho e Alex Sandro, que não treinaram com o grupo na reapresentação. Michael e Cebolinha estão fora diante do Vasco.