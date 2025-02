5 Paulistas, 5 finais: Neymar pode manter média e se vingar do Corinthians

Neymar brilhou na vitória contra a Inter de Limeira, e agora tenta manter sua "média" e levar o Santos a mais uma final de Campeonato Paulista. Na primeira passagem, o atacante disputou cinco Estaduais, e chegou à decisão todas as vezes.

O que aconteceu

Neymar estreou no profissional do Santos no Paulistão de 2009 e disputou o Estadual até 2013. Ele se despediu do clube paulista em 26 de maio de 2013, rumo ao Barcelona.

Neste período, foram cinco finais, com três títulos e dois vices. O Alvinegro Praiano levantou o caneco em 2010, 2011 e 2012, contra Santo André, Corinthians e Guarani, respectivamente.

Todas as conquistas tiveram gols de Neymar. O atacante anotou seis em finais de Paulistão, sempre em decisões que o Santos terminou campeão. Já nos dois vices, o craque jogou, mas não balançou as redes.

Por outro lado, o Corinthians virou a grande pedra na chuteira do craque na primeira passagem pelo Santos. Os dois vice-campeonatos do Paulistão foram justamente para o rival.

E, este ano, os dois podem se enfrentar para "acertar as contas" em uma eventual final. As duas equipes estão nas quartas de final e têm chance de se encontrar tanto na semifinal quanto na disputa pelo título. O confrontos dependerá — além da classificação — da posição de ambos os times na tabela.

Para uma final entre Corinthians e Santos, o time da Vila Belmiro precisa ter a segunda ou terceira melhor campanha entre os semifinalistas. A equipe de Ramón Díaz terá a melhor campanha caso avance às semis e, consequentemente, enfrentará o time com o pior desempenho. Dessa forma, para "fugir" do confronto antes da final, o Santos não poderá ser o quarto colocado.

Os Alvinegros já se enfrentaram em 2025, com triunfo corintiano e sem gol de Neymar. Pela primeira fase do Paulistão, o Corinthians bateu o Santos na Neo Química Arena por 2 a 1, com dois de Yuri Alberto. Guilherme anotou para os visitantes.

As finais de Paulistão de Neymar

2009 - vice-campeão

Santos 1 x 3 Corinthians

Corinthians 1 x 1 Santos

2010 - campeão*

Santo André 2 x 3 Santos

Santos 2 x 3 Santo André - 2 gols de Neymar

* o Santos foi campeão por ter melhor campanha

2011 - campeão

Corinthians 0 x 0 Santos

Santos 2 x 1 Corinthians - 1 gol de Neymar

2012 - campeão

Guarani 0 x 3 Santos - 1 gol de Neymar

Santos 4 x 2 Guarani - 2 gols de Neymar

2013 - vice-campeão

Corinthians 2 x 1 Santos

Santos 1 x 1 Corinthians

Neymar em 2025

Jogos: seis

seis Gols: dois

dois Assistências: três

