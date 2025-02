Micael é registrado no BID e aguarda inscrição no Paulistão para estrear pelo Palmeiras

Nesta quarta-feira, o zagueiro Micael foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O atleta, anunciado como quinto reforço da equipe na temporada, aguarda sua inscrição no Campeonato Paulista para estrear pelo Palmeiras.

Micael estava no Houston Dynamo, dos Estados Unidos, e foi anunciado como jogador do Palmeiras no dia 22. O defensor canhoto de 24 anos assinou contrato por cinco temporadas, válido até o final de 2029.

O zagueiro Micael foi registrado no BID nesta quarta-feira e aguarda inscrição no Campeonato Paulista para estrear pelo Palmeiras (Foto: Reprodução)

Revelado pelo Atlético-MG, Micael estreou profissionalmente em 2021. O zagueiro integrou o elenco do Galo campeão mineiro, brasileiro e da Copa do Brasil daquele ano. Em abril de 2022, foi vendido ao Houston Dynamo, onde somou 80 partidas e fez três gols. Nos Estados Unidos, foi campeão da Open Cup na temporada 2022/2023.

O Palmeiras tem até o dia 28 de fevereiro para fazer quatro mudanças na lista de inscritos enviada à Federação Paulista de Futebol. Além de Micael, o Verdão também deve incluir o zagueiro Bruno Fuchs na lista. O atleta foi registrado no BID na última semana e fica liberado para estrear caso seja inscrito.

Micael fez seu primeiro treino pelo Verdão na última terça-feira, na reapresentação da equipe após vitória sobre o Mirassol. O Verdão se prepara para enfrentar o São Bernardo, no sábado, em jogo único das quartas de final do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio 1° de Maio.