Mercado: pressa do Palmeiras, dispensa no Santos e ex-Corinthians no Sport

A janela de transferências nacional está perto do fim, e os times agem no mercado da bola para completar seus elencos. A quarta-feira (26) teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais clubes do país.

Imbróglio envolvendo o atacante Vitor Roque está perto de acabar Imagem: DAX Images/NurPhoto via Getty Images

Vai ter Vitor Roque. O Palmeiras finaliza os últimos trâmites para anunciar Vitor Roque amanhã, penúltimo dia de janela aberta no futebol brasileiro. Hoje pela tarde, o time recebeu a notícia que a Fifa deu o ok para o Barcelona fazer a transferência e já enviou representantes para a Espanha para dar o último passo: ter todos os documentos assinados. O Palmeiras vai pagar 25 milhões de euros pelo jogador de 19 anos e vai conseguir inscrever na janela para a disputa das fases finais do Paulistão e para o início de Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil.

Agora vai. O zagueiro Micael foi regularizado no BID da CBF. O atleta, anunciado como quinto reforço do Palmeiras na temporada, aguarda sua inscrição no Campeonato Paulista para estrear pela equipe de Abel Ferreira. Micael estava no Houston Dynamo, dos EUA, e assinou contrato por cinco temporadas, válido até o final de 2029.

Hayner não vem sendo utilizado por Pedro Caixinha e deve sair do Santos Imagem: Abner Dourado/AGIF

Lateral com status de dispensável. Hayner deve ser negociado pelo Santos. O lateral-direito não recebe oportunidades do técnico Pedro Caixinha e deixará a equipe. A expectativa é ser negociado ainda nessa semanal e um dos interessados é o CRB, que quer o jogador por empréstimo. O Peixe recebeu outras sondagens e aguarda conversa com os empresários do atleta para selar o destino.

De um paulista para outro. O Santos acertou a compra de Zé Rafael, do Palmeiras. O contrato vai até dezembro de 2027. O Peixe cuidou do atleta desde o meio de janeiro. Ele até já apareceu em campo, de tênis e sem treinar com contato. Os valores da contratação giram em torno dos R$ 15 milhões. O clube da Vila Belmiro insistiu muito: foram pelo menos três tentativas antes do sonhado "sim".

Du Queiroz, ex-Corinthians, jogará a Série A com a camisa do Sport Imagem: MB Media/Getty Images

Ex-Corinthians de time novo. Recém-promovido à elite nacional, o Sport anunciou a contratação de Du Queiroz. O volante ex-Corinthians chega por empréstimo de um ano junto ao Zenit, da Rússia. O contrato prevê uma opção de compra ao fim do vínculo. Ele atuou emprestado ao Grêmio na temporada de 2024, tendo uma passagem discreta pelo clube gaúcho. O volante disputou 28 partidas pelo Imortal e anotou apenas uma assistência.