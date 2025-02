Memphis Depay critica Corinthians: 'Temos que controlar o jogo e ser mais inteligentes'

A sofrida classificação do Corinthians para a próxima fase da Copa Libertadores, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, após vitória, por 3 a 2, sobre a fraca equipe venezuelana da Universidad Central, deixou o holandês Memphis Depay revoltado. O jogador criticou a postura do time.

"Não podemos ceder gols tão rápido. Isso nos dá mais tensão e dá mais confiança pra eles. Se continuar assim, vai ficar muito difícil. Temos de ter mais paciência, não podemos atacar o tempo todo. Temos que controlar o jogo e ser mais inteligentes", disse o jogador ainda no campo.

"Depois de um ou três minutos a gente marcou, e levamos o gol, jogando em casa. Marcamos outro gol, e sofremos outro em dois minutos. Foi muito difícil, todos querem competir contra nós. Temos que ser mais pacientes, nós não podemos jogar desta forma todos os jogos, não podemos atacar o tempo todo, temos que controlar o jogo. Temos muito trabalho a fazer", afirmou o camisa 10.

O goleiro Hugo Souza, que falhou no segundo gol venezuelano, mas também realizou boas defesas na partida, também não aprovou a atuação da equipe. "Dificultamos um pouco a nossa vida, muito por culpa nossa. Assumo a minha culpa, temos que minimizar o ímpeto. Temos que saber equilibrar as ações e as vontades. Não conseguimos controlar o jogo, precisávamos ter mais a posse da bola. Pecamos nisso, saímos classificados. Uma vitória com a cara do Corinthians, gol no final, vamos ter que lutar muito para não sermos os nossos próprios vilões. Temos que trabalhar isso, é dar parabéns a equipe pela classificação. Temos a fase decisiva do Paulista pela frente e não podemos mais errar."