Memphis cobra melhora do Corinthians apesar de classificação e diz: "Precisamos ser mais inteligentes"

O Corinthians sofreu, mas foi salvo por Yuri Alberto nos minutos finais e venceu a Universidad Central-VEN nesta quarta-feira, por 3 a 2, na Neo Química Arena, garantindo sua vaga na terceira fase da Copa Libertadores de 2025. Apesar da classificação, o atacante Memphis Depay desaprovou a atuação da equipe e cobrou os companheiros.

"Quando você começa o jogo assim, marcando logo no início, não se pode conceder gols. Isso gerou mais tensão e mais confiança para eles. Nós fizemos o segundo, mas concedemos outro gol. Isso é algo que precisamos trabalhar. Assim vamos sofrer muito, todos vão competir contra nós. Temos que ser mais pacientes, não podemos atacar o tempo todo, temos que controlar o jogo. A torcida nos motiva, mas precisamos ser mais inteligentes ao invés de se levar por eles. Temos muito o que trabalhar", afirmou o holandês à TV Globo.

Na ida, em Caracas, os times haviam ficado no empate por 1 a 1. O agregado, portanto, ficou em 4 a 3 para os paulistas.

O adversário da equipe do Parque São Jorge na próxima fase será o vencedor do confronto entre Barcelona de Guayaquil e El Nacional. Independente do rival, o Corinthians, por estar melhor colocado no ranking da Conmebol, joga como mandante na volta. As partidas estão previstas para os dias 5 e 12 de março.

O Timão tem mais uma decisão pela frente. No domingo, a equipe de Ramón Díaz mede forças com o Mirassol, na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O embate será definido em jogo único. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).