Mbappé não viaja e desfalca o Real Madrid contra a Sociedad pela Copa do Rei

O Real Madrid ganhou uma baixa importante para o jogo de ida da semifinal da Copa do Rei contra a Real Sociedad. De acordo com o jornal espanhol as, o atacante Kylian Mbappé ainda sente dores de uma cirurgia recente no dente e não viajou com a equipe.

O técnico Carlo Ancelotti, assim, decidiu cortar o camisa nove da lista de relacionados para o confronto, marcado para esta quarta-feira, às 17h30 (de Brasília), no estádio Anoeta, em San Sebastián.

Mbappé participou do treino desta quarta-feira, mas na parte interna do CT do Real Madrid. Mesmo caso do goleiro Courtois, que também não está à disposição de Ancelotti para o duelo por conta de um desconforto na perna direita. Valverde, que lida com dores na perna esquerda, também não foi relacionado.

Para o lugar de Mbappé, o jovem brasileiro Endrick é uma alternativa. O atacante de 18 anos mira conquistar mais espaço no clube e pode ganhar a oportunidade do técnico italiano. Até o momento, ele soma cinco gols em 24 jogos disputados.

O Real Madrid busca conquistar a vitória para sair em vantagem na disputa pela final. O jogo de volta está marcado apenas para o dia 1º de abril, no Santiago Bernabéu. Quem vencer enfrenta Barcelona ou Atlético de Madrid na decisão.