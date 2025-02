Mauro Cezar: clubes preferem cadeira vazia no estádio do que ter um pobre?

Os grandes clubes brasileiros preferem ter estádio vazio do que um torcedor pobre em suas cadeiras? É o que questiona o colunista Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte desta quarta (26).

O colunista criticou o aumento da tabela de preços dos jogos do Flamengo em 2025.

É um discurso que não cola, só traz prejuízos para o time, afasta o torcedor e não se sustenta nos números. É impressionante que o presidente do Flamengo, em tão pouco tempo, nem dois meses no poder, cometa um erro tão crasso como esse.

Agora você vê essa situação: o Flamengo jogando para públicos que eu considero ridículos. Por quê? Porque resolveram que o preço é esse e tem que pagar. Essa é uma visão elitista — tem que pagar uma pinóia, o cara paga se ele puder.

É um erro crasso, espero que alguém tenha sensibilidade e consiga convencer o presidente do Flamengo que ele está totalmente errado.

Mauro Cezar

Em 2025, o Mengão tem apenas a sexta maior média de público dos estaduais, em ranking encabeçado pelo Corinthians.

O colunista também questionou o baixo público nos jogos do Palmeiras no Allianz Parque.

No caso do Palmeiras, contra o Botafogo-SP, anunciaram um público de 23 mil. Gente, estava muito vazio, pela transmissão do UOL dava pra ver, parecia ter menos. É pouco mais da metade da capacidade do estádio.

Você prefere uma cadeira vazia do que um palmeirense de menor poder aquisitivo que nunca pisou naquele estádio? É isso mesmo? Isso vale para o Flamengo também, para qualquer clube. Você prefere uma cadeira vazia do que um pobre?

Agora, você gosta do pobre quando fala para televisão -- 'eu tenho tantos milhões de torcedores, vamos negociar direitos de transmissão'? Aí interessa o pobre? Isso é tão sórdido, é tão frio.

Mauro Cezar

Corinthians na Libertadores: 'É jogar bola e ser menos celebridade', diz Casão

Alguns jogadores do Corinthians precisam jogar mais bola e ser menos celebridade na decisão contra o Universidad Central, nesta quarta (26), na Neo Química Arena, valendo vaga na terceira fase da Libertadores, afirmou o colunista Walter Casagrande.

Não tem nem o que pensar, tem que classificar e jogando bem, dar uma amassada no time venezuelano, que é bem fraco.

O que está faltando no Corinthians é um pouco mais de empenho, dedicação, foco no jogo. Jogar mais bola e ser menos celebridade -- isso está faltando para alguns jogadores do Corinthians.

Walter Casagrande

Para o colunista, o Timão não pode passar sufoco contra o Universidad Central, que é sexto colocado no Campeonato Venezuelano.

O jogo de ida terminou empatado em 1 a 1.

O Corinthians não pode pensar em classificar fazendo gol aos 44 minutos do segundo tempo e ganhando de 1 a 0, já vai ser problema se for assim.

Não tem como comparar, é um time semiamador contra o Corinthians com a folha salarial e os jogadores que têm.

Walter Casagrande

