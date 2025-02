Maratona de jogos preocupa Carpini no Vitória

A grande fase do Vitória no início de 2025 foi confirmada com a classificação à segunda fase da Copa do Brasil, com um triunfo nesta terça-feira sobre o Maranhão. Ainda assim, há uma grande preocupação no time baiano, sobretudo com a possibilidade de se enfrentar uma impiedosa série de jogos no futuro.

Além do Estadual e da Copa do Brasil, o Vitória conta no seu calendário com compromissos pela Copa do Nordeste. O técnico Thiago Carpini já traça um planejamento em relação aos jogos que pode ter pela frente.

"Vai chegar a um momento em que vamos ser obrigados a abdicar de alguma competição", avisou o treinador. "Estamos com uma sequência de nove jogos em quatro semanas", avisou.

Carpini reconhece que o time está se superando no início de 2025 ao prolongar sua invencibilidade para 19 partidas. "Estamos competindo no nosso nível de excelência", disse o treinador.

O Vitória volta a campo no sábado, em compromisso pelo Campeonato Baiano. O Rubro-Negro enfrentará o Atlético, fora de casa, na abertura da semifinal do Estadual.