Ex-Arsenal relata drama e diz que pais que o abandonaram cobram pensão

O atacante Lucas Pérez, ex-Arsenal e atualmente no PSV, revelou que seus pais biológicos, que o abandonaram, cobram pensão vitalícia.

O que aconteceu

Lucas Pérez foi abandonado pelos pais aos dois anos. O atleta relatou que foi deixado em um orfanato, mas foi resgatado pelos avós paternos, que o criaram.

Recentemente, ele foi processado pelo pai, que cobra pensão vitalícia. O espanhol relatou que se encontrou com o genitor algumas vezes no último ano e, devido à falta de apoio do Deportivo La Coruña, seu ex-clube, resolveu ir para o PSV.

Cresci com os meus avós, os pais do meu pai. Quando tinha dois anos, os meus pais me deixaram em um orfanato porque não podiam ou não queriam tomar conta de mim. Nesta temporada, recebi uma queixa do meu pai exigindo uma pensão de alimentos para o resto da sua vida. A partir daí, passei vários meses antes de deixar o Deportivo com muito estresse e muita ansiedade, porque tive de reviver momentos muito difíceis da minha vida.

Vou embora [do La Coruña] agora porque a questão do meu pai continua. No último natal me encontrei com ele várias vezes e não é uma boa sensação. Como a situação no clube não era a adequada, porque não me sentia valorizado nem apoiado, decidi ser honesto e dizer a eles que passava um mau momento e que ia para outro clube. […] Quando saio do Deportivo, me concentro em limpar a minha cabeça e focar na minha situação pessoal, que me fez muitos danos e me afetou muito. Lucas Pérez à rádio Cope

O pai de Lucas Pérez não foi o único a procurar o jogador. A mãe do atleta teria tentado contato quando ele defendia o Arsenal, entre 2016 e 2017, mas não conseguiu entrar na Justiça já que não tinha guarda compartilhada do atleta no passado.

Quando assinei o contrato com o Arsenal, a minha mãe também me enviou uma carta pedindo dinheiro, mas ela não pôde reivindicar porque não faz parte da guarda compartilhada. Os meus avós pediram a guarda e depois a minha avó permitiu que o meu pai fizesse parte dela. Tive a sorte de ter os meus avós, mas eles não duraram o que teriam de durar. Lucas Pérez

O processo movido pelo pai de Lucas Pérez ainda corre na Justiça espanhola. O atleta não revelou detalhes da quantia pedida mensalmente pelo seu genitor.

Quem é Lucas Pérez?

Lucas Pérez, de 36 anos, passou pela base do Atlético de Madrid e surgiu no Rayo Vallecano, da Espanha. O atacante, então, passou pelo futebol ucraniano, onde jogou por Karpaty e Dínamo de Kiev. Em seguida, foi jogar no PAOK, da Grécia.

O sucesso veio durante a primeira passagem pelo Deportivo La Coruña. Ele ficou no clube entre 2014 e 2016, quando chamou atenção do Arsenal. O espanhol não se firmou no clube inglês e foi emprestado ao West Ham.

Lucas Pérez voltou ao futebol espanhol em 2019. Desde então, ele passou por Alavés, Elche e Cádiz, até retornar ao Deportivo La Coruña. O atacante rescindiu o contrato com o clube em janeiro deste ano e assinou com o PSV, da Holanda.