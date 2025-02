Juventus dá vexame, cai nos pênaltis e Empoli encara o Bologna na semifinal da Copa da Itália

Maior vencedora da Copa da Itália, com 15 títulos, a Juventus deu enorme vexame nesta quarta-feira, no Allianz Stadium, em Turim, ao empatar com o frágil Empoli por 1 a 1 e cair nos pênaltis, por 4 a 2, ainda nas quartas de final. O time visitante celebrou muito a vaga nas semifinais, diante do Bologna.

Foi o segundo gigante italiano eliminado pelo Empoli em seus domínios e também em cobranças de penalidades. Na etapa anterior, a equipe havia superado a Fiorentina por 4 a 3 nos tiros livres após igualdade por 2 a 2 no tempo normal.

Mesmo favorita por jogar em casa e diante de um oponente somente na 18ª e consequente zona de rebaixamento do Campeonato Italiano, a Juventus acabou surpreendida e acabou indo ao intervalo em desvantagem, com gol de Maleh.

Aos 23 minutos, Bacci serviu Maleh, que passou pelo marcador e soltou uma bomba da entrada da área para surpreender o goleiro. Mattia Perin até pulou, mas não podia fazer no lance. Os visitantes foram ousados em Turim e mereceram a vantagem mínima na pausa.

E, por muito pouco, o Empoli não amplia com somente 24 segundos da fase final. Após cobrança de lateral, Maleh soltou ma bomba e parou em grande defesa de Perin, que evitou o pior. O time visitante voltou com postura ousado, no campo ofensivo.

A Juventus demorou a chegar. Mas quando o fez, "acordou" a torcida. Vlahovic bateu a falta com enorme categoria, buscando o ângulo, e só não comemorou por causa de voo e linda defesa de Vásquez.

O tão buscado empate saiu dos pés do lateral Khephren Thuram, aos 20 minutos. E foi uma pintura. Com toque de classe, superou o marcador pela esquerda e depois bateu colocado para arrancar aplausos da torcida.

Os minutos finais viraram um tiroteio. Era ataque de um lado e contragolpe do outro. E com oportunidades de ouro de ambos os lados. Com bravura, o Empoli buscava aprontar, enquanto Vlahovic deixava a torcida local com cabelo em pé de tanto gol perdido. Um jogo considerado fácil para a poderosa acabou decidido nos pênaltis. E com derrota.

Vlahovic abriu a série e mandou por cima, longe do alvo. Vázquez ainda pegou a batida do jovem Yildiz. Apenas Muani e Locatelli fizeram para a Juventus. Sem erros, o Empoli fez festa após Henderson, Kouamé, Cacace e Marianucci anotarem suas cobranças.