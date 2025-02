Juninho e Alex Sandro vão a campo e podem reforçar o Fla contra o Vasco

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo pode ter novidades importantes para a semifinal contra o Vasco, neste sábado, no Campeonato Carioca. Alex Sandro e Juninho fizeram a primeira atividade ao lado do grupo e podem reforçar a equipe de Filipe Luís.

O que aconteceu

Os dois ainda vão ser avaliados nos próximos dias para saber se têm condições de jogo. Dependendo da evolução, o Fla pode optar por segurar o retorno pensando na segunda partida da semi, no Maracanã.

Essa foi a primeira vez de Juninho e Alex Sandro com o grupo desde a lesão. Os dois vinham fazendo trabalhos separados do elenco até terça-feira.

Ayrton Lucas vem treinando desde a semana passada e tem boas chances de jogar. Ele já está liberado depois de sentir dores no Fla-Flu e desfalcar o time nas últimas três rodadas.

De La Cruz também deve retornar pelo menos para o segundo jogo. O meia já está treinando normalmente após sofrer um corte no pé. No entanto, o gramado sintético na primeira partida pode fazer o Fla repensar a utilização do uruguaio. Isso será definido nos próximos dias.

Quem também apareceu no campo foi Pedro. O atacante deu um passo importante na recuperação da lesão grave que teve no joelho e participou do aquecimento com bola e correndo com os companheiros. A expectativa é que ele retorne em abril.

O Flamengo enfrenta o Vasco neste sábado, às 18h, no Nilton Santos. O time ainda treina nesta quinta e sexta-feira antes de entrar em campo.