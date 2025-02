Jogadores do Santos fazem confraternização no CT Rei Pelé

Nesta quarta-feira, os jogadores do Santos se reuniram para fazer uma confraternização. O grupo organizou um churrasco no CT Rei Pelé depois do treino, realizado de manhã.

O meia-atacante Neymar registrou o momento nas redes sociais.

O elenco do Alvinegro Praiano se reapresentou no CT Rei Pelé nesta quarta-feira, após uma folga de dois dias. O clube vive bom momento. São três vitórias seguidas.

O Santos fechou a primeira fase do Paulistão na liderança o Grupo B, com 18 pontos. Nas quartas de final, o time encara o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro.

O jogo será domingo, ás 20h45 (de Brasília). Quem vencer vai à semifinal. Em caso de empate, o duelo vai para os pênaltis.