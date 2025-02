Jogador da UCV é atingido por copo d'água ao comemorar gol contra o Corinthians

O lateral Kendrys Silva, da Universidad Central, foi atingido por um copo d'água ao comemorar um gol contra o Corinthians, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, em partida válida pela volta da segunda fase da Copa Libertadores.

O jogador do time venezuelano se dirigiu à bandeira de escanteio para festejar o tento anotado por Juan Cuesta, aos quatro minutos do primeiro tempo, e foi atingido pelo objeto. O copo foi atirado por um torcedor que assistia ao jogo das arquibancadas.

Kendrys permaneceu caído no gramado e deu início à uma confusão. Isso porque o goleiro Hugo Souza entendeu que o rival estava fazendo cera. O tumulto, entretanto, logo foi apartado pelos demais jogadores.

Na partida de ida, em Caracas, o Timão decepcionou e ficou no empate por 1 a 1. A equipe alvinegra saiu na frente, através de André Carrillo, mas cedeu a igualdade no segundo tempo e frustrou seu torcedor.

O time do Parque São Jorge, portanto, precisa vencer para se classificar ainda no tempo normal. Caso o empate persista no placar agregado, a definição será nos pênaltis. Já uma derrota elimina o clube paulista.

O vencedor do confronto enfrentará Barcelona de Guayaquil ou El Nacional na próxima etapa, a última antes da fase de grupos da Libertadores.