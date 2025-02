Iván Román chega em Belo Horizonte para assinar com o Atlético-MG

O chileno Iván Román, de apenas 18 anos, desembarcou em Belo Horizonte, nesta quarta-feira, para assinar com o Atlético-MG. Ainda no Aeroporto Internacional de Confins, o zagueiro falou sobre o acerto com o Galo.

"Estou muito feliz, estou cumprindo um sonho. Não vou me pressionar, ainda faltam algumas coisas para assinar. Mas, na verdade, estou muito feliz de servir o Galo, que é muito importante para mim. Muito feliz pela oportunidade de jogar em um grande clube do Brasil. Me preparei muito para esse momento, quero fazer tudo muito bem aqui na equipe", disse Iván Román.

??? Classificado no Estadual e Copa do Brasil, elenco Alvinegro retorna aos trabalhos nesta quarta-feira. ?? Veja a programação completa da semana na Cidade do #Galo: https://t.co/Daegb6yjwx pic.twitter.com/Mea4bZjHyL ? Atlético (@Atletico) February 26, 2025

O jogador foi revelado pelo Palestino, do Chile, em 2023. Ao todo, já disputou 42 jogos com o elenco profissional do clube, marcou três gols e deu duas assistências. Iván Román também tem passagens pelas seleções de base do Chile.

Inclusive, o jovem zagueiro disputou o Sul-Americano sub-20 neste começo de ano, na Venezuela, e foi titular em oito dos nove jogos da seleção chilena na competição.

"Sou um jogador muito inteligente, muito forte e muito rápido. Mas também tenho outra característica, que é deixar o coração em campo sempre pelo time. Agora vou fazer isso pelo Galo. Deixarei o coração em campo em cada jogo", comentou Iván Román.

Segundo a Itatiaia, o Atlético-MG pagou cerca de R$ 8,6 milhões ao Palestino pelo jogador. Iván Román ainda vai passar por exames médicos antes de assinar um contrato de cinco anos com o Galo. O zagueiro vai se tornar o oitavo reforço da equipe mineira para a temporada.

Gabriel Menino, Patrick, Rony, Júnior Santos, Caio Paulista, Tomás Cuello e Natanael já foram anunciados pelo clube.