Jornalista baleado tem portal de notícias do Botafogo: 'Começou do zero'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Declarado torcedor alvinegro, Igor Melo, de 32 anos, leva à frente o "Informe Botafogo", portal que ele tirou do papel e tem o intuito de divulgar informações e fazer a cobertura do clube.

Desde criança é torcedor do Botafogo e, sempre que pôde, foi ao estádio. Ele começou esse projeto do zero, com recursos próprios. Faz com o celular, comprou um tripé para câmera... É ainda humilde, mas feito com muito coração e profissionalismo. Sempre teve o sonho de ser jornalista. Ele sempre gostou muito de rádio e sonha em fazer a cobertura do Botafogo.

Marina Moura, esposa de Igor, ao UOL

Igor foi baleado por um PM da reserva, marido de uma mulher que teve o celular roubado na Penha, zona norte do Rio, na madrugada de segunda-feira (24). Estudante de comunicação, ele deixava uma casa de samba — onde trabalha como garçom —, localizada na mesma região, em uma moto de aplicativo e perdeu um rim em decorrência do disparo.

Paixão pelo esporte

Igor mantém um site, páginas nas redes sociais e um canal no Youtube. Somadas as três páginas — no Twitter, Instagram e Facebook —, são cerca de 35 mil seguidores. A última publicação foi no domingo, após derrota alvinegra no clássico com o Vasco, pela Carioca. No canal, são 2,27 mil inscritos. "Fundado em 18 de abril de 2018 pelo jornalista botafoguense Igor Melo, o site nasceu com o propósito de oferecer um espaço dedicado exclusivamente ao clube, com uma cobertura jornalística de qualidade", diz trecho do "sobre nós" do site.

Igor Melo Imagem: Arquivo pessoal

Ele foi à final da Libertadores do ano passado, no Uruguai, e fez um vídeo no qual compartilhou parte da aventura. "Cinco botafoguenses, que até então nunca tinham se visto, resolveram embarcar rumo a Buenos Aires em dois carros alugados, percorrendo quase 6 mil quilômetros, entre ida e volta, para assistir à final da Libertadores", conta ele em trecho da publicação em que faz uma espécie de chamada para a produção.

Pessoas presentes ao dia a dia do Glorioso descreveram Igor como uma pessoa "tranquila" e "humilde". O caso foi comentado entre os presentes à sala de imprensa do Nilton Santos antes da apresentações de Jair e Nathan, que foram realizadas na tarde da última terça-feira.

O Botafogo publicou uma nota através da qual desejou "pronta recuperação" e cobrou justiça. Alguns jogadores, como Richarlison e Igor Julião, ambos ex-Fluminense, Junior Santos, do Atlético-MG e ex-Botafogo, e Nonato, atualmente no Tricolor das Laranjeiras, comentaram o assunto nas redes sociais.

Fiquei até com medo de contar porque não sabia como seria a reação dele, mas ficou super feliz que o Botafogo publicou [a nota] e alguns jogadores se manifestaram também. Eu agradeço a eles e a todas as pessoas que têm visibilidade e se pronunciaram sobre o assunto. Esse caso não pode ficar impune.

Igor cursa publicidade e propaganda na Universidade Celso Lisboa. Ele trabalha durante a semana como inspetor na própria faculdade, localizada no Engenho Novo, zona norte do Rio, e é garçom na casa de samba aos fins de semana para complementar a renda.

O jornalista já integrou outros grupos de mídia. Ele realizou, por exemplo, a cobertura da final da Libertadores de 2023, entre Fluminense e Boca Juniors, da Argentina, pela rádio web "Vitrine Esportiva". À época, Igor publicou uma foto com a credencial para o jogo e um largo sorriso. Ele também tem diversos registros dentro de estádios.

O Botafogo deseja força e uma pronta recuperação ao torcedor, estudante e trabalhador Igor Melo, que encontra-se hospitalizado após ser baleado enquanto deixava o trabalho e retornava para casa. O Clube cobra justiça e elucidação dos fatos!



A Associação de Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro (Acerj) repudiou o episódio. "Uma ação brutal, inconsequente, e que mais uma vez desvela o grave racismo estrutural que acomete a nossa sociedade".

Integrantes do Botafogo conversaram com familiares de Igor. Ele e o motociclista Thiago Marques Gonçalves, 24, que foram detidos na madrugada de segunda-feira (24) sob acusação de terem praticado o roubo de um celular, foram soltos após audiência de custódia realizada na tarde desta terça-feira (25). As investigações, porém, vão continuar.

O Botafogo entrou em contato conosco. O Ministério Público está em contato conosco também, assim como a 99 [aplicativo onde a corrida foi solicitada], e estamos tendo apoio jurídico de advogados maravilhosos. O Igor estava sendo tratado como suspeito, sendo que ele é a vítima.

Igor Melo, estudante de comunicação, foi baleado por PM reformado no Rio Imagem: Reprodução

Marina conseguiu visitar o marido na tarde desta terça-feira (25). "Ele vai sair dessa. Pude visitá-lo, e ele está estável e sem grandes intercorrências no momento. Está lúcido e o corpo respondendo. Nosso foco, agora, é a recuperação dele".

A esposa de Igor não sabe como serão os próximos passos. Ela cogita ter de deixar o emprego para poder ajudar na recuperação do marido.