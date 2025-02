Ídolo, Túlio defende Textor e crê na recuperação do Botafogo

Campeão brasileiro e da Libertadores em 2024, o Botafogo começou 2025 com uma série de problemas. Sem técnico, o time não conseguiu encontrar um nível parecido do ano passado, perdendo o título da Supercopa Rei para o Flamengo, além de amargar a eliminação precoce no Campeonato Carioca. Mas Túlio Maravilha, ídolo do clube, acredita em uma reviravolta.

O eterno artilheiro do Fogão confia que John Textor, proprietário da SAF do clube, irá corrigir a rota e manter o elenco fortalecido. "Tudo isso faz parte do processo. No ano passado, foi parecido, o Botafogo foi mal no Carioca, não deu tanta importância. O Textor foi claro que as prioridades são o Mundial, a Libertadores, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil", disse Túlio Maravilha, em entrevista à ESPN nesta quarta-feira.

Túlio pede compreensão à torcida botafoguense neste começo de ano. "Mesmo preocupado com Lyon, o Textor vem e apronta uma surpresa. Ele é criterioso, contrata por qualidade e não por quantidade. Ele tem crédito, a torcida precisa ter calma e, na hora certa, o Textor vai colocar bloco na rua e deixar o time forte", acrescentou.

No entanto, o pressionado Botafogo terá mais uma decisão nesta quinta-feira. No Nilton Santos, o Glorioso enfrentará o Racing pelo título da Recopa Sul-Americana, com a obrigação de reverter a derrota por 2 a 0 da semana passada na Argentina.