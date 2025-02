Giro dos Regionais: Goiás vence União Rondonópolis e avança às semifinais da Copa Verde

Nesta quarta-feira, em confronto válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Verde, o Goiás recebeu o União Rondonópolis na Serrinha, venceu por 3 a 0 (agregado de 5 a 0) e avançou à próxima fase. Edu, Esli Garcia e Zé Hugo balançaram as redes para a equipe da casa.

Com o triunfo, o Goiás se classificou às semifinais da competição e já sabe quem terá pela frente: o Brasiliense, que na última terça derrotou o Vila Nova (agregado de 4 a 2). De outro lado, com a derrota, o União Rondonópolis está eliminado do torneio.

O Goiás volta aos gramados no próximo domingo, às 16h (de Brasília), quando visita o CRAC, pelas quartas do Campeonato Goiano. No mesmo dia, mas às 19h, o União Rondonópolis recebe o Operário, pelas quartas do Mato-Grossense.

O Goiás inaugurou o placar aos 31 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento pela ponta esquerda, Edu se antecipou ao marcador na área e desviou no contrapé do goleiro para marcar.

Aos 39 minutos da etapa inicial, o Goiás aumentou a diferença. Em cobrança de falta, Esli Garcia arriscou chute direto no canto direito e balançou as redes.

O Goiás ampliou a vantagem aos 13 minutos da segunda etapa. Ao receber na área, Zé Hugo cortou o defensor adversário, ajeitou para a perna direita e arrematou firme.

Copa do Nordeste

Já em duelo válido pela quarta rodada da primeira fase da Copa do Nordeste, a Juazeirense visitou o lanterna Sampaio Corrêa, venceu por 1 a 0 e ingressou na zona de classificação. Ceará foi quem marcou para a equipe visitante.

Com o triunfo, a Juazeirense chegou aos cinco pontos e assumiu a quarta colocação, agora na zona que garante acesso à próxima fase do Regional. Por outro lado, com a derrota, o Sampaio Corrêa permaneceu com apenas uma unidade, na oitava e última posição da tabela.