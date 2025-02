Fluminense faz oito no Águia de Marabá e será rival do Caxias na Copa do Brasil

O Fluminense não deu chance para o azar e se classificou à segunda fase da Copa do Brasil. O Tricolor goleou o Águia de Marabá, do Pará, por 8 a 0, nesta quarta-feira, no Mangueirão.

Os visitantes encaminharam a classificação no primeiro tempo ao marcar com Canobbio, Cano (duas vezes) e Ignacio. Na etapa final, Paulo Baya, Arias, Everaldo e Serna finalizaram o placar em Belém.

Na próxima fase, o Fluminense enfrentará o Caxias. A partida será em Caxias do Sul, em data a ser definida pela CBF.

O FLUMINENSE GOLEIA E ESTÁ CLASSIFICADO NA COPA DO BRASIL! VAAAAAMOS, #TIMEDEGUERREIROS! ?????? pic.twitter.com/fzbIldA8YZ ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 27, 2025

O jogo

O Fluminense começou a partida pressionando o Águia e quase marcou aos seis minutos. Freytes aproveitou escanteio e cabeceou com perigo. Só que aos 11 minutos, os tricolores roubaram a bola na saída e Canobbio apareceu para finalizar para a rede.

Os cariocas seguiram com a postura ofensiva e chegaram ao segundo gol aos 14 minutos. Cano aproveitou cruzamento na área e cabeceou sem chance para Axel.

O novo revés foi sentido pelos donos da casa. Isso porque o Fluminense continuou com facilidade no setor ofensivo e desperdiçou duas grandes chances de ampliar, com Canobbio e Lima, respectivamente. Só que aos 31 minutos, os tricolores chegaram ao terceiro. Em boa troca de passes, Cano foi lançado na área e mesmo sem ângulo, mandou para a rede.

Na parte final, o panorama da partida seguiu o mesmo. O Fluminense dominava o confronto e continuou criando e desperdiçando chances. Os cariocas acertaram duas vezes a trave. De tanto insistir, os visitantes marcaram o quarto nos acréscimos. Ignacio aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede.

No segundo tempo, o Águia conseguiu criar sua primeira chance aos três minutos. Reidiner foi lançado na área, mas viu Fábio sair para impedir o gol dos donos da casa. O Fluminense respondeu em seguida quando Paulo Baya não conseguiu chegar a tempo para definir cruzamento.

Depois disso, o duelo caiu de rendimento. Os tricolores tinham o controle da partida, mas começaram a administrar o resultado. Mesmo assim, os cariocas chegaram ao quinto gol aos 23 minutos, Paulo Baya acertou belo chute, sem chance para Axel.

O gol deu ânimo ao Fluminense. Tanto que a equipe fez o sexto gol aos 25 minutos. Em contra-ataque rápido, Arias recebeu passe na área e chutou no canto.

O Águia pouco fazia em campo e seguia tentando parar o Fluminense, sem sucesso. Tanto que aos 33 minutos, os cariocas marcaram o sétimo. Everaldo foi lançado na área e chutou na saída de Axel.

Já aos 36 minutos, os tricolores chegaram ao oitavo gol no Mangueirão. Everaldo foi novamente lançado na área e desta vez tocou para Serna apenas empurrar para a rede.

Nos minutos finais, o Fluminense continuou no setor ofensivo, mas viu o Águia impedir um placar ainda mais dilatado em Belém.

FICHA TÉCNICA



ÁGUIA DE MARABÁ 0 X 8 FLUMINENSE

Local: Mangueirão, em Belém (PA)



Data: 26 de fevereiro de 2025 (Quarta-feira)



Horário: 19h30(de Brasília)



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)



Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Guthieri Javarini Rodrigues (ES)



VAR: Sem presença de VAR nesta fase da Copa do Brasil



GOLS: FLUMINENSE - Canobbio, aos 11min do primeiro tempo; Cano, aos 14 e 31min do primeiro tempo; Ignacio, aos 45min do primeiro tempo; Paulo Baya, aos 23min do segundo tempo; Arias, aos 25min do segundo tempo; Everaldo, aos 33min do segundo tempo

ÁGUIA DE MARABÁ: Axel, Bruno Limão, Lucão, Carlos Alberto e Alan Pires (Reidiner); Murilo (Kaique), Germano (Guga) e Kukri; Lucas Silva, Erico Júnior (Jeffinho) e Jonatas Bastos (Doda)



Técnico: Sílvio Criciúma

FLUMINENSE: Fábio, Guga, Ignacio, Juan Freytes e Gabriel Fuentes (Renê); Otávio (Nonato), Martinelli, Lima (Paulo Baya) e Jhon Arias; Germán Cano (Everaldo) e Agustín Canobbio (Serna)



Técnico: Mano Menezes