Ferreira treina com o elenco do São Paulo pela primeira vez após se recuperar de lesão

O treino do São Paulo na manhã desta quarta-feira teve uma novidade. O atacante Ferreira treinou pela primeira vez com o elenco após se recuperar de lesão na posterior da coxa direita e pode pintar como um reforço para as quartas de final do Campeonato Paulista.

O camisa 11 do Tricolor já havia iniciado a transição física para o campo na segunda-feira, mas ainda sem treinar com os demais jogadores do elenco são-paulino.

? Ferreira fez as suas primeiras atividades com o elenco desde a lesão na região posterior da coxa direita!#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/YCeML8g3y3 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 26, 2025

Com o retorno aos treinamentos, Ferreira pode virar opção para o técnico Luis Zubeldía no duelo contra o Novorizontino, pelas quartas do Estadual. O atacante ainda tem mais quatro dias para se preparar para o confronto, marcado para a próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Morumbis.

Ferreira sentiu dores na região posterior da coxa direita contra a Inter de Limeira, em Brasília, no último dia 10. Após a realização de exames de imagem, foi constatada uma pequena lesão no local, e o atacante iniciou os processos de recuperação.

O camisa 11 soma sete jogos pelo São Paulo na atual temporada, sendo titular em três deles. Antes da contusão, ele só não entrou em campo na estreia pelo Paulista, contra o Botafogo-SP, em que um time alternativo foi a campo, e no duelo contra o Velo Clube, em Brasília.