Fernando Gago lamenta eliminação do Boca Juniors na pré-Libertadores: "Tristeza muito grande"

Nos pênaltis, o Boca Juniors foi eliminado pelo Alianza Lima, do Peru, por 5 a 4, após vencer por 2 a 1 no tempo normal, nesta terça-feira, pela segunda fase da pré-Libertadores, na La Bombonera. Depois do jogo, o treinador Fernando Gago lamentou os gols perdidos e falou sobre a decepção de deixar o torneio tão cedo.

"É um baque muito grande. Tínhamos uma grande esperança de continuar nessa fase da Copa. Estamos trabalhando para seguir em frente. Acho que merecíamos vencer hoje, tivemos chances de aumentar o placar. É uma tristeza muito grande para todos, no vestiário, na torcida, em todos. Temos que continuar trabalhando para continuar crescendo. O objetivo a curto prazo é tentar continuar competindo. Este é um golpe muito duro, mas continuaremos no Apertura e depois vem o Mundial de Clubes", disse Fernando Gago em entrevista coletiva.

Por conta da derrota no jogo de ida, por 1 a 0, o Boca Juniors precisava vencer por dois gols de diferença para garantir vaga na próxima fase. O time argentino abriu o placar com o gol contra de Miguel Trauco, mas Hernán Barcos empatou.

Na segunda etapa, Kevin Zenón recolocou o Boca Juniors na vantagem. Nos acréscimos, Edinson Cavani teve a chance de classificar os Xeneizes, mas acabou perdendo um gol inacreditável debaixo da trave.

Antes da disputa de pênaltis, o treinador Fernando Gago tirou o goleiro Agustín Marchesin e colocou Leandro Brey. Nas penalidades máximas, Alan Velasco desperdiçou a última cobrança, enquanto todos os jogadores do Alianza Lima converteram e os argentinos deram adeus à Copa Libertadores.

"A mudança é estudada, tudo é trabalhado com o preparador de goleiros. Não podemos esquecer que Leandro Brey defendeu quatro pênaltis em uma partida, ele tinha bons registros. Agustín tomou a decisão, foi discutido em um determinado momento e foi feito no momento. A ordem dos batedores foi decidida assim: todos queriam bater e colocamos o Velasco por último", explicou o treinador.

Agora, o Boca Juniors não terá competições continentais para disputar em 2025. Tirando os torneios nacionais, a equipe de Fernando Gago ainda participa do Mundial de Clubes no meio do ano.

O clube argentino volta a campo nesta sexta-feira, às 20 horas (de Brasília), quando recebe o Rosario Central, pela oitava rodada do Apertura do Campeonato Argentino, na La Bombonera. O Boca Juniors ocupa a 4ª posição do grupo A, com 14 pontos.

"Hoje, falar com os fãs, neste momento, não adianta nada. Sinto a mesma dor que os jogadores, isso me deixa bravo. Temos que assumir a responsabilidade e continuar lutando pelo que está por vir. No futebol, em geral, você perde. Você luta, tenta seguir em frente e tenta vencer essas partidas e torneios importantes, mas a realidade é que na maioria das vezes você perde no esporte. Agora você tem que transmitir confiança e ser muito autocrítico sobre o que ainda vem a seguir", concluiu Fernando Gago.