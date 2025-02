Falta um 9? Defesa do Palmeiras é o maior problema de Abel antes de decisão

O técnico Abel Ferreira aguarda o desfecho da novela Vitor Roque para enfim ter um camisa 9 para chamar de seu no Palmeiras, mas tem um problema grave do outro lado do campo para resolver antes do duelo decisivo contra o São Bernardo, no próximo sábado (1º), no estádio Primeiro de Maio, às 20h30 (de Brasília), pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

Defesa que "ninguém passa" do Palmeiras levou gol em 8 dos 12 jogos disputados na fase de grupos do Paulistão. A equipe de Abel Ferreira, que tem como um dos lemas "baliza a zero", mostrou uma fragilidade defensiva acima do normal na primeira fase do estadual e tem média de quase um gol sofrido por jogo (são 10 gols sofridos em 12 jogos, uma média de 0,83 gol sofridos por jogo).

No Paulistão de 2022, por exemplo, foram apenas três gols sofridos em 12 jogos. Em 2023, foram cinco, e em 2024, 9 (que já se aproxima ao desempenho defensivo desta temporada). Mesmo com o desempenho mais abaixo, a equipe fechou a primeira fase com a segunda defesa menos vazada — só ficou atrás da Ponte Preta com 8 gols sofridos.

Gustavo Gómez e Piquerez, titulares absolutos da defesa, podem ser baixas contra o São Bernardo. Ambos foram baixas no jogo decisivo contra o Mirassol: o paraguaio sofreu uma lesão na coxa direito e o uruguaio uma lesão na coxa direita.

A situação da lateral esquerda também preocupa. Vanderlan, substituto de Piquerez, deu a assistência para o gol que classificou o Alviverde para a próxima fase do Paulistão, mas fez uma partida defensiva muito frágil (ele falhou feio no gol do Mirassol).

Caio Paulista, que seria a terceira opção da posição, foi emprestado para o Atlético-MG, e se Abel não quiser escalar Vanderlan, terá que improvisar os laterais direitos Mayke ou Giay na esquerda — essa situação já aconteceu durante o estadual.

Reforços podem aparecer no time titular. A partir das quartas de final, o Palmeiras poderá contar com as inscrições de Bruno Fuchs (emprestado pelo Atlético-MG) e Micael (contratado junto ao Houston Dynamo).

Murilo volta de suspensão e estará no time titular. A dúvida fica em relação ao seu parceiro na defesa: um da base (Naves ou Benedetti) ou um dos reforços (Fuchs ou Micael).

As quartas de final do Paulistão

Sábado (1º)

20h30 (de Brasília) - São Bernardo x Palmeiras - Estádio Primeiro de Maio

Transmissão: CazéTV, UOL Play, Nosso Futebol e Zapping

Domingo (2)

18h30 (de Brasília) - Corinthians x Mirassol - Neo Química Arena

Transmissão: RecordTV, CazéTV, UOL Play , Nosso Futebol e Zapping

RecordTV, CazéTV, , Nosso Futebol e Zapping 20h45 (de Brasília) - Santos x Red Bull Bragantino - Vila Belmiro

Transmissão: CazéTV, UOL Play, Nosso Futebol e Zapping

Segunda-feira (3)

20h (de Brasília) - São Paulo x Novorizontino - MorumBis

Transmissão: TNT e Max

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.

São até 7 jogos ao vivo por rodada, com o melhor time de narradores e comentaristas da TV e do streaming.

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming:

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play

Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.