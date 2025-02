Estrela do MMA, Cris Cyborg anuncia volta ao boxe com luta na Colômbia em março

Como prometido há duas semanas, Cris Cyborg revelou qual será o seu próximo compromisso no ringue de boxe. Através das suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), a lutadora curitibana - multicampeã no MMA - anunciou que vai enfrentar a colombiana Karen Fernandes no dia 3 de março, em Medellin (COL).

O duelo entre Cyborg e Fernandes está previsto para ter até quatro rounds de duração, e será disputado na categoria dos super-médios (até 69,8 kg). Na publicação feita no seu perfil oficial no 'Instagram', a lenda do MMA brasileiro se mostrou empolgada com a possibilidade de competir novamente na nobre arte, modalidade na qual possui quatro vitórias e nenhuma derrota em seu cartel.

"Estou animada para retornar ao ringue de boxe com uma luta internacional na Colômbia", escreveu Cyborg na legenda do post.

Uma das GOATs do MMA

Enquanto sua trajetória no boxe ainda é curta, Cris Cyborg ostenta um dos currículos mais impressionantes do MMA mundial. Vista como uma das GOATs (maior de todos os tempos) entre as mulheres nas artes marciais mistas, a curitibana coleciona vitórias e conquistas na modalidade.

No MMA profissional, Cris soma 28 vitórias, sendo 21 delas por nocaute, um 'no contest' (sem resultado) e apenas duas derrotas até o momento. Além disso, Cyborg foi a primeira lutadora a conquistar títulos em cinco grandes eventos diferentes, com cinturões no UFC, Strikeforce, Invicta FC, Bellator e PFL, este último o mais recente, ao vencer Larissa Pacheco em outubro do ano passado.

