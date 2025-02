Erika Hilton irá à Justiça contra Sérgio Maurício após ofensa do narrador

A deputada federal Erika Hilton (PSOL) irá à Justiça contra Sérgio Maurício. O narrador foi acusado de cometer transfobia em post que menciona a parlamentar. Ele nega as acusações. Procurada pela reportagem, a Band, que afastou o funcionário das narrações de Fórmula 1, não vai comentar o caso.

Em nota divulgada em suas redes sociais, Erika Hilton comentou que vê com bons olhos a decisão que a emissora tomou pelo afastamento. Entretanto, ela argumenta que o ataque à dignidade deve ter uma resposta criminal. "Porque o simples fato de eu ser quem eu sou, de pessoas trans serem quem são, é motivo para sermos vítimas de violência completamente gratuita, física ou virtual. E não há outros termos que descrevam tal comportamento se não perseguição, transfobia, crime de ódio e violência política de gênero. Isso é inaceitável", diz o texto.

A parlamentar ainda cita que transfobia é considerada crime no Brasil, em referência ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) obtido em 2019, quando a Corte reconheceu que atos ofensivos praticados contra pessoas da comunidade LGBTQIAPN+ podem ser enquadrados como injúria racial. A decisão ainda foi ratificada em 2023.

"Por fim, agradeço imensamente o carinho que eu e a comunidade trans recebemos de inúmeros fãs, páginas e perfis dedicados à Fórmula 1. A Fórmula 1 é gigante no Brasil, e com a nossa história nesse esporte, não teria como ser diferente. E se agigantam também aqueles que usam suas vozes e plataformas para proteger aquelas e aqueles que são cotidianamente atacados simplesmente por serem quem são", concluiu a deputada federal.

Conforme apurado pelo Estadão, embora manter Maurício no quadro de funcionários sem o utilizar represente um gasto considerável para a Band, em razão do alto salário pago a ele, questões judiciais fazem a possibilidade de demiti-lo ser estudada com cautela.

Há três dias, o perfil atribuído ao narrador (@sergiomdoficial) no X, antigo Twitter, chamou Erika Hilton de "uma fake news humana" e "coisa", reiterando ofensas de outro usuário, identificado como Oliver Noronha. Ao se defender da acusação, em entrevista à Folha de S.Paulo, Maurício disse que "não é a primeira vez que pessoas de forma maliciosa criam perfis falsos e/ou reproduzem falas inverídicas usando a minha imagem" e prometeu tomar medidas jurídicas.

O perfil @sergiomdoficial, responsável pelo comentário e excluído posteriormente, tinha mais de 30 mil seguidores e era citado frequentemente em publicações da página oficial da BandSports. De qualquer forma, como o narrador disse não ter sido o autor da ofensa, um possível desligamento depende da comprovação de que ele utilizava o perfil em questão.

Sergio Maurício tem histórico de declarações polêmicas. Em 2022, em áudio vazado durante transmissão do GP da Espanha, foi possível ouvi-lo dizendo, após avistar uma bandeira do Botafogo no meio da torcida: "Vê se tem flamenguista lá. É tudo duro, favelado."

Nesta quarta-feira, primeiro dia da pré-temporada da F-1, a narração ficou a cargo de Ivan Bruno. Ele e Napoleão Almeida devem seguir nas transmissões desta temporada. Porém, ainda há uma definição para quando o calendário começar oficialmente no dia 14 de março, no GP da Austrália.

A Band tem em seu time Galvão Bueno e Téo José. No entanto, não se sabe se ambos seriam considerados para assumir a voz da F-1 no caso de um potencial desligamento de Sergio Maurício. O extenso calendário da categoria (24 corridas), com fuso horário desagradável nas etapas na Ásia e Oceania, poderiam ser um fator que não atraísse Galvão, que terá um programa nas noites de segunda-feira na Band, neste momento.

O Grupo Bandeirantes já teve de lidar com uma situação parecida recentemente. A apresentadora Renata Fan, do Jogo Aberto, publicou, no dia 14 de fevereiro, uma montagem na rede social em que comparava as atrações esportivas da Globo com as da Band, após seu ex-companheiro de banca Denilson ser contratado pela emissora carioca.

No quadro de cima, os dizeres "Na Band" eram acompanhados por uma foto da jornalista ao lado do ex-jogador de futebol Denilson no estúdios do Jogo Aberto, programa da emissora. Já no segundo quadro, os dizeres "Na Globo" são acompanhados por uma foto editada onde Denilson está ao lado de Pabllo Vittar nos estúdios do Globo Esporte.

Nos comentários da postagem da jornalista, a artista se posicionou e lamentou o ocorrido. "Homofobia não é brincadeira! Muita gente morre por conta dessa 'zoeira'", afirmou Pabllo. Apesar da repercussão negativa, Renata Fan não sofreu qualquer tipo de punição.