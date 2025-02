Emi Martínez avalia rápida adaptação e vê Palmeiras preparado para quartas do Paulista: "Jogo brigado"

O meio-campista Emiliano Martínez tem aproveitado o Campeonato Paulista para se adaptar ao Palmeiras. Depois das atividades realizadas na Academia de Futebol na manhã desta quarta-feira, o uruguaio já se vê adaptado ao elenco e projetou o mata-mata do Estadual, torneio que disputa pela primeira vez.

"Antes de tudo, estou muito feliz pela rápida adaptação que tive com a ajuda de todos aqui. Os preparadores físicos, os companheiros de elenco, todo mundo em geral, me ajudaram muito. Também estou muito feliz pela classificação do time", disse.

"O vestiário aqui no Palmeiras é muito aberto, não são os gringos de um lado e os brasileiros do outro. Todo mundo interage com todo mundo, brincamos e isso ajuda muito para o grupo também", seguiu.

Emiliano Martínez foi anunciado como reforço do Verdão há pouco mais de um mês. O atleta de 25 anos ficou à disposição do técnico Abel Ferreira em duas oportunidades antes de estrear: contra Corinthians e Água Santa. Ele teve sua primeira oportunidade já como titular na vitória por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira.

Depois disso, o camisa 32 engatou sequência, também entre os 11 iniciais, diante de São Paulo, Botafogo-SP e Mirassol. Emi Martínez estava no Midtjylland, da Dinamarca, antes de assinar com o Verdão. Ele pontou algumas diferenças no futebol europeu e da América do Sul.

"Acho que a principal diferença é a dinâmica e a qualidade dos jogadores daqui, que é diferenciada. Por isso, é a melhor liga da América do Sul e um bom desafio para mim também", revelou.

O Palmeiras entra em campo neste sábado, quando enfrenta o São Bernardo, a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio 1° de Maio, em São Bernardo. O Verdão avançou como segundo colocado do Grupo D, com 23 pontos, empatado com o time do ABC paulista, que foi o líder, com a mesma pontuação, mas com uma vitória a mais.

"Vai ser um jogo muito difícil, brigado. Mas estamos preparados para isso, mentalmente e fisicamente, e vamos chegar da melhor maneira para o jogo", finalizou Martínez.